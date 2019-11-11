طقس سيئ حتى نهاية الأسبوع في السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية طقس غير مستقر على عدة مناطق متفرقة بتركيز الأمطار الغزيرة على الشرق والوسط واستمرار الأمطار الديمية في باقي المناطق.





وأفاد بيان لهيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية، بأنه تستمر الحالة الماطرة على السعودية؛ سحب رعدية ورياح نشطة أحيانا على مناطق متفرقة من شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية الغربية، وتشمل فرصة الأمطار الرعدية منطقة الرياض بما في ذلك تترافق السحب الرعدية أحيانًا بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة.



وحذرت الهيئة مواطنيها، بعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول“، مشيرة إلى أن تقلبات الجو مستمرة حتى نهاية الأسبوع.



ودعت الداخلية السعودية السائقين إلى "أخذ الحيطة والحذر من مفاجآت الطريق؛ نظرًا للرياح الشديدة والأمطار التي تشهدها مناطق متفرقة من الدولة"، دون أن تحدد فترة تلك الأمطار.



