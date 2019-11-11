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مرأة

طريقة جديدة وسريعة لعمل فتة شيش طاووق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:54 ص
طريقة جديدة وسريعة
طريقة جديدة وسريعة لعمل قتة شيش طاووق
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة جديدة لعمل فتة عبارة عن فتة شيش طاووق، تناسب عشاق الفراخ، مما تجعل الأطفال أيضا يفضلون تناولها.

مقادير فتة شيش طاووق:

للشيش طاووق
أوراك دجاج مخلية شيش
ملح وفلفل
قرفة
زنجبيل
حبهان
زعتر مفروم
2 ملعقة كبيرة زبادي
1 ملعقة كبيرة مستردة
1 ملعقة كبيرة خل أبيض
عصير ليمونة
ماء
بصل
طماطم مبشورة
بصل أحمر مكعبات كبيرة
طماطم شيري
فلفل ألوان
مشروم
الأرز
2 كوب أرز بسمتي
ماء ساخن
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة كاري
زيت
1 ملعقة صغيرة ملح

الصوص
2 كوب زبادي
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة مايونيز
ملح
التقديم
خبز شامي مكعبات
لوز محمص
بقدونس مفروم

طريقة تحضير فتة شيش طاووق

* يضاف الزبادي مع ماء البصل وعصير الليمون والتوابل

* تضاف المسطردة والطماطم المبشورة والملح والفلفل والزيت

* يضاف الشيش طاووق بالتتبيلة

* يشوى الشيش الطاووق على الجريل

* تقلى مكعبات العيش الشامي في الزيت

* يشوح الأرز مع الملح والفلفل والكركم والماء المغلي ويترك ليستوي

للصوص

* يضاف الزبادي مع الملح والفلفل والمايونيز والثوم والبقدونس

للخضار

* يشوح الخضار في الزيت زيتون والملح والفلفل والبقدونس المفروم

للتقديم

* نرص العيش ثم الأرز ثم الخضار والشيش طاووق ويزين بالبقدونس واللوز ثم الصوص
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