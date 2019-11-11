طريقة جديدة وسريعة لعمل فتة شيش طاووق

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة جديدة لعمل فتة عبارة عن فتة شيش طاووق، تناسب عشاق الفراخ، مما تجعل الأطفال أيضا يفضلون تناولها.



مقادير فتة شيش طاووق:



للشيش طاووق

أوراك دجاج مخلية شيش

ملح وفلفل

قرفة

زنجبيل

حبهان

زعتر مفروم

2 ملعقة كبيرة زبادي

1 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

عصير ليمونة

ماء

بصل

طماطم مبشورة

بصل أحمر مكعبات كبيرة

طماطم شيري

فلفل ألوان

مشروم

الأرز

2 كوب أرز بسمتي

ماء ساخن

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كاري

زيت

1 ملعقة صغيرة ملح



الصوص

2 كوب زبادي

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة مايونيز

ملح

التقديم

خبز شامي مكعبات

لوز محمص

بقدونس مفروم



طريقة تحضير فتة شيش طاووق



* يضاف الزبادي مع ماء البصل وعصير الليمون والتوابل



* تضاف المسطردة والطماطم المبشورة والملح والفلفل والزيت



* يضاف الشيش طاووق بالتتبيلة



* يشوى الشيش الطاووق على الجريل



* تقلى مكعبات العيش الشامي في الزيت



* يشوح الأرز مع الملح والفلفل والكركم والماء المغلي ويترك ليستوي



للصوص



* يضاف الزبادي مع الملح والفلفل والمايونيز والثوم والبقدونس



للخضار



* يشوح الخضار في الزيت زيتون والملح والفلفل والبقدونس المفروم



للتقديم



* نرص العيش ثم الأرز ثم الخضار والشيش طاووق ويزين بالبقدونس واللوز ثم الصوص