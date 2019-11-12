الدعاء المستجاب.. الإفتاء تكشف عن 9 كلمات لفك الكرب و قضاء الدين

كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بـ « اليوتيوب» عن دعاء من 9 كلمات يجرجك من الضيق والكرب.



ونصح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث بدار الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: « نحن فى محنة؛ فبما ندعو لنخرج من هذا الضيق والكرب؟» بترديد هذا الدعاء: « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».



وأوضح أن فإن لقول العبد: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فضلًا عظيمًا وخيرًا كثيرًا؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، إِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ بِهَا». رواه أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك وغيرهما، وصححه الألباني.





دعاء لفك الكرب والهم والغم

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن مَنْ يعاني الكرب والهّم والغم والدَيْن، عليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين ويدعو الله.



وأضاف عاشور، خلال لقائه بقناة الناس، أن من أصابه كرب وهم وغم عليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».



وتابع قائلًا : وهناك الكثير من الأدعية فى فك الكرب والهم وهى (( لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأفوض أمري الى الله إنى الله بصيرًا بالعباد، ولا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين))، داعيين المولى عز وجل أن يفك كرب المكروبين ويرفع عنهم الهم والغم .



دعاء لفك الكرب وسداد الدين

نصح الشيخ إسلام النواوي الداعية الإسلامي، مَنْ يعاني الكرب والهّم والغم والدَيْن، بصلاة ركعتين، ثم قول وأفوض أمري إلى الله، وترديد دعاء سيدنا يونس عليه السلام: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».



واستشهد «النواوي» في فتوى له، بما روي عنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ».



دعاء مُستجاب لـ«فك الكرب وقضاء الدين»

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى دعاء ما إن يدعو به العبد حتى يفك الله تعالى كربه ويقضي عنه الدين.



وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما الدعاء المُستجاب لفك الكُرب؟»، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»، لذا نوصي بملازمة الاستغفار، امتثالًا لوعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بفك الكرب بالاستغفار.



ونصح كذلك بالإكثار من الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-، فهي تزيل الهموم وتقضي الديون وتفك الكروب، مستشهدصا بما روي أنه سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم-: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لكَ مِن صَلاتي؟ قال:«مَا شِئْتَ"قُلْتُ الرُّبُعَ؟ قَالَ: «مَا شئْتَ، فَإِنْ زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ لكَ»، قُلُتُ: فَالنِّصْفَ؟ قالَ: «مَا شِئْتَ، فإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيرٌ لكَ»، قُلْتُ: فَالثلثَينِ؟، قالَ: «مَا شِئْتَ، فإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيرٌ لكَ»، قُلْتُ: أَجْعَلُ لكَ صَلاتي كُلَّها؟ قَالَ: «إذًا تُكْفي هَمَّكَ، ويُغُفَرُ لكَ ذَنْبُكَ».



دعاء أوصى به النبي لفك الكرب

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء ان على العبد عدم اليأس من رحمة الله وان الله تعالى يحب عبده المُلح في الدعاء فإذا تأخرت الاستجابة فليصبر إن فرج الله قريب .



وأضاف عثمان خلال رده على سؤال سيدة خلال برنامج " فتاوى الناس تشكو من مرور ابنها بكرب شديد وتدعو الله كثيرا ان يفك كربه ولكن دون جدوى وتشعر باليأس"؟. قائلا: استمري في الدعاء والتقرب والتضرع الى الله ، وعليكي بدعاء الكرب الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه كما في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنْهُما أَنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَان يقُولُ عِنْد الكرْبِ : « لا إِلَه إِلاَّ اللَّه العظِيمُ الحلِيمُ ، لا إِله إِلاَّ اللَّه رَبُّ العَرْشِ العظِيمِ ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه رَبُّ السمَواتِ ، وربُّ الأَرْض ، ورَبُّ العرشِ الكريمِ » متفقٌ عليه ، «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لاأشرك به شيئًا».



دعاء النبي مُفرج الكرب

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، إن الله سبحانه وتعالى يعطي الذاكرين أفضل مما يعطي السائلين ، وبين لنا أن الذين يذكرونه يحقق لهم ما يرجونه.



وأشار إلى أن هناك دعاء يفرج الكرب ورد في صحيح البخاري أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بن علي أن يقوله حينما كان في سجنه حتى خرج، « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ».



وأضاف هاشم خلال برنامج «علمني الحبيب» على فضائية «الناس»، أن هذا الدعاء ليس فيه طلب بل فيه ذكر لله تعالى ، مؤكدا أن رب العزة قال :« مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ»، فدعاء الكرب هو ذكر متضمنًا دعاء.

