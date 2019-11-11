إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بصحراوى وادى النطرون

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادثي تصادم بنطاق بالطريق الصحراوى بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغين من مركز شرطة وادى النطرون الأول يفيد بحادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوى، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من "لسيد السيد عوض 35 سنة - كفر الشيخ، باشتباه كسر الجمجمة واشتباه نزيف علي المخ "سامي احمد سعد"25 سنه - كفر الشيخ اشتباه نزيف بالمخ.



كما تبين أنه في البلاغ الثانى أسفر الحادث عن إصابة كل من "وليد بسيوني سليمان"38 سنة - النوباريه كسر مضاعف بالفخذ الأيمن وجرح قطع بالوجه و"احمد محمود على 25 سنة-أسيوط كدمات وخلع بالكتف الأيمن.



تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون لتلقى العلاج اللازم.