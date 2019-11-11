تعليم الكبار: 18 مليون أمي في مصر.. فيديو

قال عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إن نسبة الأمية في مصر كبيرة ، وكانت تزيد عن 42 % وتصل الآن لـ 27 % ولدينا حوالي 18 مليون أُمي في الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر .



وأضاف عاشور عمري في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الهيئة بدأت عملها منذ 1991، ومازال لدينا رقم كبير من الأميين، والهيئة العامة لتعليم الكبار منوط بها محاربة الأمية و تخفيض الأعداد وسد منابع الأمية والتي تتلخص في عدم التحاق نسبة كبيرة من الأطفال في التعليم ومحاربة التسرب من التعليم.



وتابع عمري:" الهيئة لا تمتلك مباني تعليمية ولكن المجتمع بأكمله منوط به محو الأمية والقانون يؤكد على ان محو الأمية واجب وطني تشترك فيه كافة الجهات المعنية وكافة مؤسسات الدولة، والهيئة تضع الإستراتيجية والشراكة مع كل مؤسسات المجتمع وتشرف على عقد الامتحانات وفتح الفصل".

