لـ الرجال والنساء.. هذا النوع من الطيور يعالج ضعف الخصوبة عند الجنسين

يعانى بعض الرجال من مشاكل فى الخصوبة وضعف القدرة الجنسية وأحيانا تعاني النساء من هذا الخلل أيضا إلا أن تناول المنشطات الجنسية والأدوية قد يكون له بعض الآثار الجانبية السيئة لذا يفضل كثيرون العلاج بالأطعمة والمواد الطبيعية.





وقالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، إن لحم البط غني بالفوائد الصحية للرجال حيث يزيد من الخصوبة ويساعد فى علاج الضعف الجنسي خاصة لحوم صدور البط؛ لأنها غنية بالعناصر الغذائية القادرة على علاج الضعف الجنسى.





وأضافت أن لحم البط يعمل علي زيادة الرغبة الجنسية ليس عند الرجال فقط بل للإناث أيضًا؛ لأن لحم البط الأحمر يعمل على زيادة إفراز هرمون البروجستيرون عند المرأة، وزيادة هذا الهرمون يؤدى إلى ازدياد رغبتها الجنسية.