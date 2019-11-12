التموين: استمرار قبول تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار عمليات قبول تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية علي مستوي الجمهورية لنهاية نوفمبر الجاري.



قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات له ، أنه جار اعادة النظر في تظلمات العدالة الاجتماعية مع استمرار صرف الدعم لأصحاب البطاقات بما فيهم الذين ظهرت لهم رسالة إخطار بالاستبعاد حتى تتبين أحقية مقدم التظلم من عدمه .



وذكر أنه لا يوجد موعد محدد للحذف أو الاستبعاد دون التأكد من حقيقة التظلمات، موضحا أن عمليات قبول التظلمات مستمرة علي مستوي المديريات ومكاتب التموين التابعة.





