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اقتصاد

التموين: استمرار قبول تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
بطاقات التموين
بطاقات التموين
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محمد صبيح
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار عمليات قبول تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية علي مستوي الجمهورية لنهاية نوفمبر الجاري.

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات له ، أنه جار اعادة النظر في تظلمات العدالة الاجتماعية مع استمرار صرف الدعم لأصحاب البطاقات بما فيهم الذين ظهرت لهم رسالة إخطار بالاستبعاد حتى تتبين أحقية مقدم التظلم من عدمه .

وذكر أنه لا يوجد موعد محدد للحذف أو الاستبعاد دون التأكد من حقيقة التظلمات، موضحا أن عمليات قبول التظلمات مستمرة علي مستوي المديريات ومكاتب التموين التابعة.


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