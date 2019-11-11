القادم مفاجأة.. جابر القرموطي يعزف على العود ويغني على الهواء.. شاهد

عزف الإعلامي جابر القرموطي، على العود على الهواء، وقام بغناء "حلوين من يومنا والله" في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث".





وقال جابر القرموطي "في حال عدم عودتي إلى الشاشة مجددا سيكون هناك فيديو كليب وأغنية جديدة كل شهر، والأغنية القادمة مفاجأة وستكون بمشاركة مجموعة سيدات".





وأضاف جابر القرموطي "نحن نناقش القضايا المجتمعية في الفيديو الكليب بدلا من مناقشتها في برامج التوك شو".





يذكر أن الإعلامي جابر القرموطي، طرح أول أعماله الغنائية بعنوان "مدرستي" وذلك عبر يوتيوب وذلك بعد قراره بالاتجاه إلى الغناء وممارسة العزف على العود.





"مدرستي" من كلمات مايكل سمير، وتوزيع إبراهيم أحمد، وغناء جابر القرموطي، وحبيبة وائل، وحلا أشرف، ونور عبد الله، ودانا كمال، وتمثيل دور الأم بثينة يوسف.



