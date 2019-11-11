AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القادم مفاجأة.. جابر القرموطي يعزف على العود ويغني على الهواء.. شاهد

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:42 م
جابر القرموطي
جابر القرموطي
Advertisements
هاني حسين
عزف الإعلامي جابر القرموطي، على العود على الهواء، وقام بغناء "حلوين من يومنا والله" في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث".

وقال جابر القرموطي "في حال عدم عودتي إلى الشاشة مجددا سيكون هناك فيديو كليب وأغنية جديدة كل شهر، والأغنية القادمة مفاجأة وستكون بمشاركة مجموعة سيدات".

وأضاف جابر القرموطي "نحن نناقش القضايا المجتمعية في الفيديو الكليب بدلا من مناقشتها في برامج التوك شو".

يذكر أن الإعلامي جابر القرموطي، طرح أول أعماله الغنائية بعنوان "مدرستي" وذلك عبر يوتيوب وذلك بعد قراره بالاتجاه إلى الغناء وممارسة العزف على العود.

"مدرستي" من كلمات مايكل سمير، وتوزيع إبراهيم أحمد، وغناء جابر القرموطي، وحبيبة وائل، وحلا أشرف، ونور عبد الله، ودانا كمال، وتمثيل دور الأم بثينة يوسف.

وتقول كلمات الأغنية المستوحاة من الأغنية الشهيرة "بيلا تشاو"، "هنصحى بدري.. إصحى المدارس.. منبهات منبهات منبهات.. قوم يلا بسرعة.. قوم يلا إجري.. عشان نلاقي مواصلات".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإعلامي جابر القرموطي مطربا لأول مرة .. فيديو

اخبار الفن.. رانيا يوسف ترتدى الحجاب في صندوق الدنيا .. وأول ظهور لشقيق هيثم أحمد زكى وانهيار خطيبته.. ونقل هادى الجيار إلى المستشفى

حب ولا شهرة أكثر .. تجارب الإعلاميين في الفن تمثيل وكتابة وأغان .. والقرموطي يهرب من السياسة بإحياء التراث الموسيقي

فيديو كليب كل شهر.. جابر القرموطي يكشف سبب اتجاهه للغناء والعزف على العود ..فيديو

ترشيحاتنا

موقف الكمسري سليم.. أول تعليق من البرلمان على مصرع شاب بسبب إلقاء نفسه من القطار

موجز السوشيال ميديا| تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية لمنتقديه| رضوى الشربيني بـ صحبة ابنتها

أمطار غزيرة ورعدية وسيول.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد للمواطنين.. شاهد

كاميرات مراقبة تكشف لحظة إلقاء مؤرخ عسكري روسي لـ جثة عشيقته الطالبة بالنهر

بالدموع | خادمة بنجلاديشية تروي تفاصيل قهرها وحبسها في دولة عربية.. فيديو

ماذا فعل محمد صلاح عقب وصوله مطار القاهرة؟ | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري | ريا أبي راشد تخطف الأنظار في دبي .. صور

10 أسباب وراء عدم زواج البنات والشباب

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة