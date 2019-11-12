معتز البطاوي يكشف عن سباب إنهاء مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا بعد غياب الأخير.. فيديو

كشف معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أسباب إنهاء مباراة كليوباترا مع نادي الزرقا بسبب عدم حضور الأخير إلى أرض الملعب.



وقال معتز البطاوي، خلال لقائه مع مراسل قناة صدى البلد «تلقينا مكالمة من لجنة المسابقات للتأكد من الحصول على الموافقة الأمنية، وبعد عدد من الاتصالات حصلنا على تأكيد بإقامة المباراة في موعدها بالسويس».



وتابع معتز البطاوي، «أبلغنا بإقامة المباراة في موعدها، وحضرنا إلى الملعب، فضلا عن حضور حكام المباراة والمراقب، لكن فوجئنا بعدم حضور فريق الزرقا، وأعتقد أن اللائحة واضحة في مثل هذه الحالات»، مشيرا إلى أن الحكم سجل تقريره بعد مرور المدة القانونية المسموح بها.