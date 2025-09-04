عماد الدين حسين: العلاقات المصرية البحرينية نموذج عربي مستقر

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، أن زيارة ولي العهد البحريني إلى القاهرة لها أكثر من بُعد، وتمثل محطة مهمة في العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تُعد من النماذج المستقرة عربياً، حيث لم تشهد أي توترات تُذكر على مر السنوات.

وأوضح حسين، في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التنسيق بين البلدين يتم على أعلى مستوى بشكل مستمر، وأن هناك زيارات متبادلة بين القيادتين وكبار المسؤولين تعكس حالة من الانسجام السياسي في وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع، أنّ الجانب الاقتصادي من العلاقات الثنائية يحتاج إلى تطوير، خاصة وأن حجم التبادل التجاري يبلغ نحو 400 مليون دولار، وهو رقم لا يعكس قوة العلاقات السياسية بين البلدين.

وأشار إلى أن أحد محاور المباحثات بين ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، كان السعي إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي، في ظل توافق البلدين على أهمية دعم مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.

وذكر، أن اللقاء يأتي في إطار التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها مصر إقليمياً ودولياً، موضحاً أن هناك جهداً دبلوماسياً مصرياً متواصلاً من جميع المستويات، بدءً من وزارة الخارجية وصولاً إلى رئيس الجمهورية، والهدف الأساسي هو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعم الحلول السلمية في المنطقة، ومواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

ولفت إلى أن زيارة ولي العهد البحريني، وكذلك الاستقبالات المتعددة لمسؤولين دوليين وعرب في القاهرة، تأتي في سياق الجهد المصري الحثيث من أجل بلورة موقف عربي موحد، والعمل على إفشال المخطط الإسرائيلي للتصعيد وزعزعة استقرار المنطقة.

