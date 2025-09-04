قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب ينتقد تجاهل دور واشنطن في احتفالات الصين بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية
المولد النبوي الشريف.. اغتنم أفضل صيغ الصلاة على النبي
هشام الزيني: رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية استجابةً لزيادة الإقبال على شرائها
"الخط الثالث" يساند المنتخب الوطني.. ترتيبات خاصة من المترو لمباراة مصر وإثيوبيا
نائب ترامب ينفي وجود خطط لنشر الحرس الوطني في شيكاغو للقضاء على الجريمة
سماح القرشي عن أول لقاء جمعها به: سألت بعفوية مين حلمي بكر؟
أحمد العوضي يستجيب لأمنية عبقري الرياضيات: أنا اللي أحب أشوفك يا بطل
عقوبة من سمع اسم النبي ولم يُصلِّ عليه .. علي جمعة يحذر
هيئة الأدوية الأوروبية تحذر من طفرة في بيع أدوية مزيّفة لتنحيف الجسم عبر الإنترنت
مأساة إنسانية قرب جزر الكناري.. تحقيقات إسبانية في مقتل مهاجرين على متن قارب مكتظ
نقيب الإعلاميين: تشفير الدوري جائز.. وحقوق بث المباريات ملك الأندية
خبير: إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة في قطاع غزة
توك شو

عماد الدين حسين: العلاقات المصرية البحرينية نموذج عربي مستقر

عادل نصار

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، أن زيارة ولي العهد البحريني إلى القاهرة لها أكثر من بُعد، وتمثل محطة مهمة في العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تُعد من النماذج المستقرة عربياً، حيث لم تشهد أي توترات تُذكر على مر السنوات.

وأوضح حسين، في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن  التنسيق بين البلدين يتم على أعلى مستوى بشكل مستمر، وأن هناك زيارات متبادلة بين القيادتين وكبار المسؤولين تعكس حالة من الانسجام السياسي في وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع، أنّ الجانب الاقتصادي من العلاقات الثنائية يحتاج إلى تطوير، خاصة وأن حجم التبادل التجاري يبلغ نحو 400 مليون دولار، وهو رقم لا يعكس قوة العلاقات السياسية بين البلدين.

وأشار إلى أن أحد محاور المباحثات بين ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، كان السعي إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي، في ظل توافق البلدين على أهمية دعم مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.

وذكر، أن اللقاء يأتي في إطار التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها مصر إقليمياً ودولياً، موضحاً أن هناك جهداً دبلوماسياً مصرياً متواصلاً من جميع المستويات، بدءً من وزارة الخارجية وصولاً إلى رئيس الجمهورية، والهدف الأساسي هو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعم الحلول السلمية في المنطقة، ومواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

ولفت إلى أن زيارة ولي العهد البحريني، وكذلك الاستقبالات المتعددة لمسؤولين دوليين وعرب في القاهرة، تأتي في سياق الجهد المصري الحثيث من أجل بلورة موقف عربي موحد، والعمل على إفشال المخطط الإسرائيلي للتصعيد وزعزعة استقرار المنطقة. 
 

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

حالة الطقس

احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا

أرشيفية

أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

عمرة المولد النبوي

المولد النبوي 2025.. هل يجب تخصيصه بعمرة وهل يجوز أداؤها ووهب ثوابها للنبي؟

احتفال الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي

مفتي الجمهورية يشارك في احتفال الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي

المولد النبوي

المولد النبوي.. حكم الاحتفال به وهل يجوز صيامه وتخصيصه بعبادة معينة؟

إيمان العاصى تخطف الأنظار بـ هاف ستومك

إيمان العاصى تخطف الانظار بـ هاف ستومك
إيمان العاصى تخطف الانظار بـ هاف ستومك
إيمان العاصى تخطف الانظار بـ هاف ستومك

نرمين الفقي تستعرض جمالها في عطلتها الصيفية

نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية
نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية
نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية

طريقة عمل عصير البنجر الأصلية

طريقة عمل عصير البنجر الاصلية
طريقة عمل عصير البنجر الاصلية
طريقة عمل عصير البنجر الاصلية

في ساعة هتأكلي ولادك حلاوة المولد .. أسرع طريقة لعمل الملبن زي زمان

الملبن
الملبن
الملبن

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

