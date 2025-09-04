جيهان الشماشرجي تكشف: هذه العلامة فارقة في حياتها العملية

أكدت الفنانة جيهان الشماشرجي، أن مسلسل "إخواتي" الذي شاركت في بطولته يعد علامة فارقة في حياتها العملية، كما أشارت إلى أنها لم تكن تتوقع النجاح الكبير الذي حققه المسلسل.



وقالت الفنانة جيهان الشماشرجي، خلال لقاء سابق مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة": "اتعلمت مع المسلسل ما أحكمش على نفسي وأنا بتعلم، التجربة كلها كانت رحلة تعلم في الشغل، إزاي أبني الشخصية وأركز في التفاصيل".

وعن معاناتها في الشخصية التي قدمتها بمسلسل "إخواتي" قالت الفنانة جيهان الشماشرجي ، أن : "قعدت فترة كبيرة أتعلم الرقصات اللي في مشاهد المسرح مع مدربة الرقص، ومكنتش متخيلة إن الشمعدان هيكون تقيل كده فوق راسي، ولازم يكون في توازن".

وتابعت: "مكنتش متخيلة النجاح الفظيع اللي المسلسل حققه، وكنت مرعوبة علشان أنا وسط ناس كل واحد منهم تاريخ".

مسلسل "إخواتي" بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، وتم عرضه خلال موسم رمضان المنقضي ٢٠٢٥.