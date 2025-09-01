أخبار السيارات| لي إياكوكا الذى أنقذ شركة كرايسلر من الإفلاس؟.. نصائح مهمة لتقليل استهلاك البنزين في السيارات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق يحيى: مواجهة المصري اختبار جديد لفيريرا.. وأي قرارات متسرعة تضر استقرار الفريق
عمال "جنوة" الإيطالي يهددون بقطع طريق البضائع الإسرائيلية المارة بالميناء
وزير الخارجية يلتقي رئيسة البرلمان السلوفيني على هامش مشاركته في منتدى بليد الاستراتيجي
الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي عبادة وطاعة تقرِّب إلى الله
قرار من إدارة الزمالك ضد لاعبي الفريق بسبب الخسارة من وادي دجلة في الدوري
وزير الدفاع للرئيس: القوات المسلحة ستظل درع مصر الواقي وحصنها المنيع
بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ورابط التسجيل
اسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 فاق التوقعات
مش أول مرة.. الراقصة بوسي كعب داير بالكلبشات في أقسام الشرطة بسبب الرقص الخليع
شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل
لماذا كان النبي يتعبد في غار حراء؟ عالم أزهري يجيب
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني
نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

لي إياكوكا كان يعمل مديرا تنفيذيا بارزا في صناعة السيارات، وارتبط اسمه بشركتي فورد وكرايسلر، وذلك لانه قاد تطوير سيارات ايقونية من ضمنها، فورد موستانج.

السيارات تستهلك كميات كبيرة من البنزين أثناء تحركها، وذلك يعود الي العديد من العوامل التي تؤثر علي زيادة استهلاك البنزين في السيارات، خصوصا ان سعر البنزين أصبح مرتفع بشكل كبير وبالتالي يجب تقليل استهلاك البنزين من خلال العديد من الطرق الفعالة .

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة يتهمة تصوير أفلام إب.احية

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

بالصور

سر المطبخ الآسيوي: تحضير سلطة تايلاندية بالبيض المقلي في 10 دقائق

حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة

نشرة المرأة والمنوعات: أمينة خليل تتألق بإطلالة صيفية على الشاطئ.. نصائح لا تتجاهلها قبل تناول حلوى المولد .. حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا

نشرة المرأة والمنوعات

أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟

اسعار الفراخ اليوم الاثنين

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

