أخبار السيارات| لي إياكوكا الذى أنقذ شركة كرايسلر من الإفلاس؟.. نصائح مهمة لتقليل استهلاك البنزين في السيارات

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

لي إياكوكا كان يعمل مديرا تنفيذيا بارزا في صناعة السيارات، وارتبط اسمه بشركتي فورد وكرايسلر، وذلك لانه قاد تطوير سيارات ايقونية من ضمنها، فورد موستانج.

السيارات تستهلك كميات كبيرة من البنزين أثناء تحركها، وذلك يعود الي العديد من العوامل التي تؤثر علي زيادة استهلاك البنزين في السيارات، خصوصا ان سعر البنزين أصبح مرتفع بشكل كبير وبالتالي يجب تقليل استهلاك البنزين من خلال العديد من الطرق الفعالة .

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.