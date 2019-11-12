الجيش الليبي: سنواصل مطاردة مليشيات الوفاق في طرابلس

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن القوات المسلحة الليبية تواصل مطاردة التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق جنوب شرق العاصمة طرابلس.



وأكد المسماري في تدوينه عبر موقع "فيسبوك": "مطاردة ناجحة من قبل وحدات القوات المسلحة من محيط مصنع أسمنت سوق الخميس مسيحل إلى غرب مشروع الهيرة ولازالت المطاردة مستمرة وانهيار في صفوف الميليشيات".



ونقلت "بوابة إفريقيا" عن مصادر عسكرية تابعة للجيش الوطني الليبي قولها إن تعزيزات عسكرية جديدة وصلت إلى محاور العاصمة طرابلس.



وأضافت المصادر: "لازالت عمليات الاستنزاف مستمرة جوًا وبرًا، حيث قامت مقاتلات السلاح الجوي بتنفيذ أكثر من طلعة جوية قتالية استهدفت من خلالها مواقع ثابتة كالمعسكرات والأوكار والمتحركة كالدبابات والآليات والأفراد، وأصبح الخناق يضيق على تلك الجماعات الإرهابية".



وتابعت: "أصبحت قواتهم تتقهقر وتتراجع إلى داخل مركز العاصمة لعدم قدرتها على المواجهة حتى بعد أن جندوا الأطفال صغرين السن والذين نعتبرهم مغرر بهم ونحاول نصيحتهم بالرجوع إلى أمهاتهم وإلى دراستهم لأننا في الحقيقة هذا الأمر يزعجنا ويثير الشفقة في قلوبنا ولكن لا حل آخر أمامنا إذا لم يرجعوا إلى رشدهم وتركوا سلاحهم".