مدرب منتخب مصر الأولمبي: نملك جيلا مميزا من اللاعبين.. وندرس إجراء تغييرات ضد الكاميرون

أشاد معتمد جمال المدرب العام لمنتخب مصر الأوليمبي، بالجهد الكبير الذي بذله اللاعبون في مواجهة غانا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عاما التي تنظمها مصر حتى ٢٢ نوفمبر الجاري.



وتأهل منتخب مصر إلي نصف نهائي البطولة القارية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو بعد الفوز علي غانا 3-2 ووصوله للنقطة السادسة في صدارة المجموعة .



وقال جمال في تصريحاته عن المباراة "نمتلك جيلا مميزا من اللاعبين، نجحوا في قلب تأخرهم إلي فوز مستحق في اللحظات الأخيرة من المباراة".



وأوضح مدرب منتخب مصر أن خبرات رمضان صبحي ومصطفي محمد وصلاح محسن، لعبت دورًا كبيرًا في قيادة زملائهم إلي الفوز".



وشدد علي إمكانية إجراء تعديلات علي التشكيل الأساسي للمنتخب خلال مباراة الكاميرون المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولي.

واختتم معتمد جمال تصريحات موجهًا شكره إلى الجمهور الذي لم يتوقف عن تشجيع اللاعبين طوال اللقاء.