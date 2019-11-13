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محافظات

لكل اسم حكاية.. هرم هوارة في الفيوم بناه الملك أمنمحات الثالث

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:14 ص
هرم هوارة في الفيوم
هرم هوارة في الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
يُعد هرم هوارة هو أحد أهرامات مصر، وبناه فرعون مصر أمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12 بقرية هواره على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم، وهو من الطوب اللبن المكسى بالحجر الجيرى .

وكان الارتفاع الأصلي للهرم 58 مترا وطول كل ضلع 105 أمتار ، ولم يبقى من ارتفاعه الآن سوى 20 مترا، ويحتوي الهرم على دهاليز وحجرات كثيرة ، تنتهي بحجرة الدفن، وجد بها تابوتا حجريا ضخما من قطعة واحدة من حجر الكوارتزيت يصل وزنها الى 110 أطنان، و باب الغرفة كان مغلقا بحجر ضخم يغلقا ساقطا عن طريق تسريب رمل تحته إلى غرفتين صغيرتين جانبيتين، ولم يستطع اللصوص دخول حجرة التابوت من هذا الباب و لكن تمكنوا من الوصول إليها عن طريق فتحة في السقف ، ونهبوها وحرقوا ما فيها من أثاث جنائزى.

وبدأ الملك أمنمحات الثالث بناء هرمه الثاني في العام 15 من حكمه وأعطاها اسم "أمنمحات عنخ" ومعناها عاش امنمحات، وكان سبب بنائه للهرم الثاني أن هرمه الأول في دهشور لم يفي بمتطلباته، وتم بناء الهرم الثاني مثلما كانت بنية هرمه الأول من الطوب الني ما عدا زاوية انحدار الهرم التي كبرت لتصبح 5 و 48 درجة . 

وكانت التغطية الخارجية للهرم مبنية كالعادة من الحجر الجيري، ولكن الهرم فقد تلك التغطية في العصور القديمة، ثم أتى التآكل المناخي على جسم الأساسي من الهرم .

كان ارتفاع الهرم أساسا 58 مترًا وما بقي منها الآن نحو 20 مترًا، وهو يعتبر آخر هرم يبنى في عهد الفراعنة بهذا الحجم الكبير.

ومازالت المياه الجوفية تغمر قاع ومدخل الهرم منذ 20 عاما وحتى الآن ولم تستطع أى جهة مسئولة سواء هيئة الآثار أو وزارة الرى من شفط هذه المياه حتى الآن، نظرا لأن الأمر يتطلب نقل احدى الترع القريبة من الهرم والتى كانت سببا فى تسرب هذه المياه الى قاع الهرم .

لكل اسم حكاية.. هرم هوارة في الفيوم بناه الملك أمنمحات الثالث
لكل اسم حكاية.. هرم هوارة في الفيوم بناه الملك أمنمحات الثالث
لكل اسم حكاية.. هرم هوارة في الفيوم بناه الملك أمنمحات الثالث
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