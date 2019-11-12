تدخل جراحي عاجل.. اتحاد الكرة يعرض على حمدي فتحي السفر لألمانيا

استقرت اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم على توفير كافة سبل الدعم لـ حمدى فتحى لاعب وسط منتخب مصر الذى تعرض لإصابة قوية أمس خلال مشاركته فى تدريب منتخب مصر بقطع فى غضروف الركبة.



وأكد مسئولو اتحاد الكرة لـ حمدى فتحى توفير كافة المطالب التى يرغب بها خلال الفترة المقبلة من أجل سرعة عودته مرة أخرى للملاعب خاصة إنه يعد واحدا من الأعمدة الرئيسية للمنتخب فى الفترة الأخيرة تحت قيادة حسام البدرى المدير الفنى.



وعرض اتحاد الكرة على حمدى فتحى السفر إلى ألمانيا من أجل إجراء عملية جراحية عاجلة فى ركبته خاصة بعد تأكيد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر بأن اللاعب فى حاجة إلى تدخل جراحى عاجل من أجل تجنب مخاطر الإصابة التى لحقت به.



وأعلن اتحاد الكرة إصابة حمدي فتحي بالتواء في الركبة خلال مران المنتخب في استاد برج العرب استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021.



وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها اللاعب عقب التدريبات إصابته بقطع في غضروف الركبة، كما أكد اتحاد الكرة تحمله تكاليف علاج اللاعب.



وشارك حمدي فتحي البالغ من العمر 25 عاما مع منتخب مصر في مباراتين أمام تنزانيا وليبيريا وسجل هدفي الفراعنة في المواجهتين.



