AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية تدين الجريمة الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب في قطاع غزة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:54 م
الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى
Advertisements
أ ش أ
أدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص، بينهم شخص وزوجته وإصابة أطفاله بعد استهداف منزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وحملت الرئاسة الفلسطينية - في بيان اليوم الثلاثاء - حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع في القطاع، كما طالبت المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان فورًا، وضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

تلقى عرضا من هذا النادي.. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة علاء علي قبل وفاته

محمد سراج يكشف عن تفاصيل الإعداد لإنشاء ستاد الأهلي الجديد

استبعاد معلم بمدرسة السعيدية بعد اعتدائه بالضرب على طالب

سكودا تعلن رسميا عن أوكتافيا 2020 الجديدة كليا.. صور

زيادة جديدة تضرب أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر

محمد صلاح يتحدى ليفربول من أجل عيون مصر.. والنادي يرسل فريقا خلفه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سلوكها.. أم تواجه مشكلة في زيارة طفلها المريض بالمستشفى.. شاهد

صور تكشف كذب كيم كارداشيان حول واقعة سرقة باريس 2016

في عيد ميلادها | شاهد مايا دياب قبل وبعد التجميل وكيف سبت وائل كفوري؟