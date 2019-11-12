الرئاسة الفلسطينية تدين الجريمة الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب في قطاع غزة

أدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص، بينهم شخص وزوجته وإصابة أطفاله بعد استهداف منزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة.
وحملت الرئاسة الفلسطينية - في بيان اليوم الثلاثاء - حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع في القطاع، كما طالبت المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان فورًا، وضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده.
وحملت الرئاسة الفلسطينية - في بيان اليوم الثلاثاء - حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع في القطاع، كما طالبت المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان فورًا، وضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده.