الرئاسة الفلسطينية تدين الجريمة الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب في قطاع غزة

أدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص، بينهم شخص وزوجته وإصابة أطفاله بعد استهداف منزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة.



وحملت الرئاسة الفلسطينية - في بيان اليوم الثلاثاء - حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع في القطاع، كما طالبت المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان فورًا، وضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده.

