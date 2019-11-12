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تكنولوجيا

ميزة رائعة يضيفها جوجل كروم Google Chrome قريبا.. تعرف عليها

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:41 م
Google Chrome
Google Chrome
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أحمد حازم
سيضيف المتصفح جوجل كروم Google Chrome ميزة جديدة للمستخدم ستجعله يوفر من استهلاك باقة الإنترنت وعدم استكمال تحميل مواقع الإنترنت التي هي بطيئة بسبب سيرفراتها وليس بسبب بطء سرعة الإنترنت.

أحيانا يكون مستخدم متصفح الإنترنت في حيرة من أمره، هل صفحة الموقع بطيئة أم أنه اتصال شبكة الإنترنت هيا التي بها بطء ؟!

في المستقبل سيجيب عليك متصفح جوجل كروم Google Chrome ، حيث أعلنت Google عن خطة لتحديد وتصنيف مواقع الويب التي يتم تحميلها ببطء عادة عن طريق وضع علامات واضحة لذلك.

تقول الشركة إنها قد تختار لاحقًا تحديد المواقع التي من المحتمل أن تكون بطيئة استنادًا إلى جهاز المستخدم وظروف الشبكة الحالية أيضًا.

على سبيل المثال، قد يعرض موقع الويب البطيء التحميل صفحة "جارٍ التحميل ..." “ Loading ”، ولكن مع الميزة الجديدة سيعلمك كروم أن البطء سببه من الموقع وليس من سرعة الإنترنت.

وبالنسبة للروابط " Hyperlinks "، قد يستخدم Chrome قائمة لمساعدة المستخدمين على معرفة ما إذا كان الموقع سيكون بطيئًا حتى تتمكن من تحديد ما إذا كنت تريد الإكمال أم لا.

وعلى المدى الطويل، سيكون هدف Chrome هو تحديد مواقع الويب السريعة "عالية الجودة" ووضع علامات عليها ، بجانب علامات أخرى تساعد المستخدمين والمطورين لمعرفة معلومات أكثر فن كل ويب سايت Web Site.

والجدير بالذكر أن شركة Google تعمل على تلبية احتياجات مستخدمي الهواتف المحمولة بشكل أساسي حيث أن أغلب مستخدمي عمليات البحث على جوجل من أجهزة الجوال.

ولذلك تسعى جوجل أن تجد طرقًا جديدة للفهرسة وتصنيف الصفحات وخدمة المستخدمين الذين تختلف سرعات الاتصال الخاصة بهم والذين قد لا يكون لديهم أجهزة قوية.

تم الإعلان عن هذه الخطط في مؤتمر Chrome Developer Summit ، إلى جانب تحديثات أخرى.
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