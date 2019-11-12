بـ اللون الأبيض.. الفنانات يدعمن النساء العرب فى العلوم .. أبرزهن هند صبرى.. صور

نشر مجموعة من الفنانات صور جديدة لهن وهن يرتدين ملابس بيضاء أو جواكت بيضاء، ومكتوب عليها بعض الكلمات لتشجيع النساء العرب فى العلوم.



وأول الفنانات كانت الفنانة هند صبرى، التى أرتدت ملابس بيضاء لتشجيع النساء العرب وعلقت على الصورة قائلة: "معًا، نحتفل بالنساء العربيات".



واحتفلت منظمة "لوريال اليونسكو للنساء في العلوم" بالعالمات العربيات اللائي اثرن مستقبل البشرية المشرق باكتشافات لازمة لتغيير العالم كما نعرفه لأن العالم يحتاج إلى العلم والعلم يحتاج إلى النساء!



نساء في العلوم أنا أؤيدك!



#STEMINST # FORWOMENINIscIENCE

lorealmiddleeast



كما نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها ترتدي بها جاكيت باللون الأبيض ومكتوب علية من الخلف معًا لتشجيع النساء العربيات فى العلوم وعلقت على الصورة قائلة: "اليوم تحتفل منظمة "لوريال اليونسيكو للنساء فى العلوم" بالعلماء العرب الذين يجلبون مستقبل البشرية المشرق باكتشافات لازمة لتغيير العالم كما نعرفه! لأن العالم يحتاج إلى العلم والعلم يحتاج إلى النساء!" #STEMINST #FORWOMENINSCIENCE 🦋 #girlsPower 👩🏻‍⚕️

tama altahaquq

