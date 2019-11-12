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ثقافة

رئيس المجلس الاستشاري الصيني ينبهر بالإعجاز الهندسي لبناء الهرم.. صور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:18 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الثلاثاء، وانج يانج رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والوفد المرافق له وذلك بمكتبه بمنطقة آثار الهرم.

استهل وزير الآثار اللقاء بالترحيب بوانج يانج والوفد المرافق له، كما تم مناقشة تعزيز سبل التعاون بين مصر والصين في مجال العمل الأثري و المتاحف و تدريب شباب الأثريين و المرممين و تبادل الخبرات، حيث بدأت اول بعثة حفائر صينية أعمالها في مصر عام 2018 وذلك بمعبد مونتو بالكرنك.

و بعد اللقاء قام يانج و الوفد المرافق له بزيارة منطقة آثار الهرم، وكان في استقبالهم اشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم الذي رافقهم خلال الجولة والتي بدأت بزيارة الهرم الاكبر من الداخل.

وأبدى وانج يانج إعجابه بالحضارة المصرية القديمة والاعجاز الهندسي في طريقة بناء الهرم، ثم توجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما حيث قام بالتقاط الصور التذكارية، وانتهت الزيارة بمنطقة تمثال أبو الهول حيث شرح له محيى الدين أعمال الترميم التي تمت بالتمثال، وكذلك مشروع المياه الجوفية بالمنطقة الواقعة به.
رئيس المجلس الاستشاري الصيني ينبهر بالإعجاز الهندسي لبناء الهرم.. صور
رئيس المجلس الاستشاري الصيني ينبهر بالإعجاز الهندسي لبناء الهرم.. صور
رئيس المجلس الاستشاري الصيني ينبهر بالإعجاز الهندسي لبناء الهرم.. صور
رئيس المجلس الاستشاري الصيني ينبهر بالإعجاز الهندسي لبناء الهرم.. صور
رئيس المجلس الاستشاري الصيني ينبهر بالإعجاز الهندسي لبناء الهرم.. صور
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