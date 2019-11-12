ننشر مواعيد مباريات المصري بدور المجموعات بـ الكونفيدرالية الإفريقية

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف” عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بدور المجموعات من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والذي تنطلق مبارياته في الأول من ديسمبر المقبل، حيث جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي.



الجولة الأولى :

نواذيبو اف سي الموريتاني & المصري وتقام بموريتانيا في الأول من ديسمبر المقبل.



الجولة الثانية :

المصري & اينوجو رينجرز النيجيري وتقام بمصر في الثامن من ديسمبر المقبل.



الجولة الثالثة :

المصري & بيراميدز وتقام بمصر في التاسع والعشرين من ديسمبر المقبل.



الجولة الرابعة :

بيراميدز & المصري وتقام بمصر في السادس عشر من فبراير عام 2020.



الجولة الخامسة :

المصري & نواذيبو اف سي الموريتاني وتقام بمصر في الثالث والعشرين من فبراير 2020.



الجولة السادسة :

اينوجو رينجرز النيجيري & المصري وتقام بنيجيريا في الثامن من مارس 2020.



يذكر أن القرعة قد أُجريت ظهر اليوم بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بالقاهرة بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، وفاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم والمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما مثل المصري في القرعة الكابتن ياسر عزت مدرب الفريق الأول والكابتن محمد عوض إداري الفريق.

