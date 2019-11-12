إيه الجمال ده.. ساندي فى إطلالة شتوية أنيقة ب جاكيت جلد أسود

شاركت الفنانة الشابة ساندي متابعينها بمجموعة صور جديدة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت ساندي بإطلالة شتوية حيث ارتدت بدي أسود في أحمر، وجاكت جلد أسود، وبنطلون أسود، وتركت شعرها البني على كتفيها، كما اعتمدت على المكياج الهادئ لإظهار ملامحها الرقيقة.



وانهالت التعليقات عليها ومن أبرزها " أحلى وأجمل ساندي، ايه القمر ده، بحبك يا ساندي".