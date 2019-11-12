ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

إيه الجمال ده.. ساندي فى إطلالة شتوية أنيقة ب جاكيت جلد أسود

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:13 م
الفنانة ساندي
الفنانة ساندي
Advertisements
حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة الشابة ساندي متابعينها بمجموعة صور جديدة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ساندي بإطلالة شتوية حيث ارتدت بدي أسود في أحمر، وجاكت جلد أسود، وبنطلون أسود، وتركت شعرها البني على كتفيها، كما اعتمدت على المكياج الهادئ لإظهار ملامحها الرقيقة.

وانهالت التعليقات عليها ومن أبرزها " أحلى وأجمل ساندي، ايه القمر ده، بحبك يا ساندي".
إيه الجمال ده.. ساندي فى إطلالة شتوية أنيقة ب جاكيت جلد أسود
إيه الجمال ده.. ساندي فى إطلالة شتوية أنيقة ب جاكيت جلد أسود
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفورمال والألوان.. هنا الزاهد تتألق فى أحدث إطلالة لها

بإطلالة أنيقة وجذابة..زوجة مصطفى فهمى تنشر أحدث صور لها عبر إنستجرام

جلد أسود X أبيض.. نيكول سابا فى إطلالة جريئة بـ مدينة نصر.. والجمهور: بتقلد شاكيرا

بـ حزام يكشف عن صغر خصرها.. أحلام بـ إطلالة أنيقة بعد خسارة وزنها

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة

بـ تصميم رائع من الريش.. رنا سماحة تخطف الأنظار فى إطلالة أنيقة

ترشيحاتنا

بعد غنائها في أنفيلد.. من هي منى خليفة مشجعة ليفربول التي خطفت أنظار السوشيال ميديا

فرمان اتحاد الكرة ..الزمالك وبيراميدز فى ورطة بشأن الميركاتو الشتوى

فرصة لن تتكرر لـ المنتخب الأوليمبي.. ذهب طوكيو يلمع في عيون زملاء رمضان صبحي

وشم على ظهر ميسي يحدث ضجة | فيديو وصور

نجم الأهلي السابق عن دموع شوقي غريب: ده الفرق بين المدرب الوطني والأجنبي

قرار جديد من الخطيب بشأن مشروع استاد الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بيع أغلى ساعة في العالم في مزاد خيري بمبلغ خرافي

تطورات سرقة الحرمين.. اللص التركي نفذ جريمة كاملة لولا الكاميرا الخفية

وثبة سعودية عالية.. الملك سلمان يبحث إنشاء فرع الثورة الصناعية الرابعة