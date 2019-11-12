ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ياسر رضوان يستقيل من تدريب فريق بيلا بعد التعادل مع أبوقير

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:20 م
ياسر رضوان
ياسر رضوان
Advertisements
عبدالله هشام
تقدم ياسر رضوان المدير الفنى لنادى بيلا بإستقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد التعادل مع فريق أبو قير للاسمدة بنتيجة هدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني .

وتأتي استقالة ياسر رضوان بعد سلسلة من النتائج السلبية التى لاحقت الفريق الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني حيث تعادل مع فاركو والرجاء وأبو قير للأسمدة وتعرض للخسارة أمام فريق العاب دمنهور .

ويحتل فريق بيلا المركز الثامن في جدول ترتيب المجموعة الثالثة "بحرى " بدوري القسم الثاني برصيد ثلاث نقاط .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أول مهمة لـ كشري .. الترسانة يواصل السقوط بخسارة أمام جمهورية شبين

مواجهات شرسة في مجموعة بحري بالقسم الثاني.. تعرف عليها

أشرف خضر يستقيل من تدريب المريخ البورسعيدي

بعد هزيمتين.. محمد عودة يستقيل من تدريب بتروجت

دوري القسم الثاني .. نتائج الشوط الأول من مجموعة بحري

دوري القسم الثاني.. بلدية المحلة يتعادل 1- 1 أمام المنصورة

ترشيحاتنا

صواريخ من غزة تدمر مصنعا إسرائيليا بالكامل.. فيديو

نجم الزمالك يقترب من الانضمام لـ الدوري السوداني.. تفاصيل

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا وأمطار على سواحل البلاد

تأخر شوقي غريب | أيمن يونس يكشف أسباب فوز المنتخب الأوليمبي أمس

ناديان سعوديان يتسابقان لضم طارق حامد في الانتقالات الشتوية

إعلان موعد تطبيق الأسعار الجديدة لـ السلع التموينية .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بيع أغلى ساعة في العالم في مزاد خيري بمبلغ خرافي

تطورات سرقة الحرمين.. اللص التركي نفذ جريمة كاملة لولا الكاميرا الخفية

وثبة سعودية عالية.. الملك سلمان يبحث إنشاء فرع الثورة الصناعية الرابعة