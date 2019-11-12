ياسر رضوان يستقيل من تدريب فريق بيلا بعد التعادل مع أبوقير

تقدم ياسر رضوان المدير الفنى لنادى بيلا بإستقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد التعادل مع فريق أبو قير للاسمدة بنتيجة هدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني .



وتأتي استقالة ياسر رضوان بعد سلسلة من النتائج السلبية التى لاحقت الفريق الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني حيث تعادل مع فاركو والرجاء وأبو قير للأسمدة وتعرض للخسارة أمام فريق العاب دمنهور .



ويحتل فريق بيلا المركز الثامن في جدول ترتيب المجموعة الثالثة "بحرى " بدوري القسم الثاني برصيد ثلاث نقاط .