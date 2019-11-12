خبير اقتصادي: أبو العينين طرح مبادرة هامة للنهوض بالاستثمار والصناعة.. فيديو

قال محسن عادل، خبير الاقتصاد والاستثمار، إن مبادرة رجل الصناعة محمد أبو العينين، لعقد مؤتمر دولي لجذب الصناعات الكبرى لمصر، سيساهم في زيادة الاستثمار في الصناعة.



وأضاف عادل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك استثمارات متعددة عالميا تسعى لفتح أسواق جديدة لها، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيفتح الفرصة أمام هذه الاستثمارات للوجود في مصر.



وأوضح خبير الاقتصاد والاستثمار، أن هذا المؤتمر الذي دعا له رجل الأعمال محمد أبو العينين، بداية هامة جدا وبداية لحل مشكلات عديدة تواجهها الصناعة في مصر حاليا.



وأكد محسن عادل، أن المبادرة ترفع من التنافسية المصرية في مجالات التصنيع المحلي، وتشكل رؤية مختلفة للنهوض بالاستثمارات والصناعة.

