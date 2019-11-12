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محيي حافظ: المكملات الغذائية تقتل في هذه الحالة.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:54 م
مكملات غذائية
مكملات غذائية
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عمرو ممدوح
قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إن المكملات الغذائية الغذائية ليس لها سن، بل يمكن أن يستعين بها كل الأعمار، فهي تكمل العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاج لها الجسم يوميا.

وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن المنظمات العالمية الصحية حددت الحد يومي المسموح لتناول الفيتامينات والمعادن والأملاح يوميا، مشيرا إلى أنه طول ما كان المكمل الغذائي أقل من الحد المفروض، فليس هناك مشكلة.

وأوضح رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، أنه إذا ارتفع المعدل عن الحد المفروض، فيتحول الأمر لدواء، ويجب أن يتم تناوله بحساب.

وأكد أن المكملات الغذائية من الممكن أن تكون قاتلة، حينما تحتوي على الأحماض الأمينية بجرعات عالية، والبروتينات الزادئة وهرمونات تساهم في زيادة العضلات.
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