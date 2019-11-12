مخاطر عديدة يتعرض لها ضحايا الزواج المبكر.. والقوانين تجرمه .. صور

أكدت سحر جمال الدين المستشار القانونى ومسؤول مكتب الشكاوى بفرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحيرة على وقوع العديد من الأطفال والفتيات ضحية لجهل الأهالى المنحازين للزواج المبكر دون أن يدروا أنهم يعرضون بناتهم للضياع. مشيرة إلى أن من أهم المخاطر التى تتعرض إليها الفتيات فقد حقوقها المترتبه على عقد الزواج والمتمثله فى فقد نفقة الزوجيه ونفقة عدتها ومتعتها ومؤخر صداقها.



جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها اليوم الثلاثاء هيئة بلان بلان تحت عنوان" لا للزواج المبكر" فى إطار مشروع قيادة الفتيات بمشاركة فرع المجلس القومى للمرأة برئاسة المهندسة زكية رشاد وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى و رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وبحضور احمد محمود مدير فرع هيئة بلان بمحافظة البحيرة والدكتور حاتم ابو النجا وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وسيد رمضان مدير إدارة الجمعيات وجميع أعضاء فرع المجلس.



وأضافت المستشار القانونى لفرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة أن الزواج المبكر للفتيات غير شرعى ويفقد الهدف الأسمى للزواج وتكوين الأسرة لانه زواج دون السن القانونية وبالتالى بدون قسيمة زواج تتم على يد مأذون شرعى ولذلك فى حالة وفاة الزوج لم تحصل الزوجة على معاش الزوج او ميراثه .



ولفتت إلى ان الزواج المبكر يعد أيضا إحدى صور العنف ضد المرأة ويؤثر عليها صحيا ونفسيا فى المستقبل بالإضافة إلى أنه يؤدى إلى ضياع حق الطفل فى اثبات النسب واستخراج شهاده ميلاد و أن الفتاه الضحية قد تلجأ لرفع دعاوى اثبات نسب مما يعرض سمعتها للتشويه والإساءة.



وأوضحت المستشار القانونى لفرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 حدد سن الطفوله 18 عاما بناء على الاتفاقات الدوليه ولا يجوز توثيق عقد الزواج لاقل من 18 عاما وأن الماده 227 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس سنتين وغرامة 300 لكل من ابدى بيانات غير صحيحه لضبط عقد الزواج .



وأشارت إلى أن القانون 64 لسنة 2010م تصل العقوبه فيه الى المؤبد وغرامة 100 الف جنيه لكل من له الولايه او الوصايا او المسئول المباشر عن تزويح القاصرات وتنطبق هذه الماده فى حالة زواج القاصرات من اثرياء العرب.



