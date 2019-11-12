ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تحالف مصرفي لتمويل إنتاج الكاكاو الإفريقي بـ600 مليون دولار

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:50 م
البنك الافريقي للتنمية
البنك الافريقي للتنمية
Advertisements
محمد يحيى

اعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عن توقيع بروتوكول ثلاثي لقرض بقيمة 600 مليون دولار لدعم انتاجية دولة غانا من الكاكاو، بالتعاون مع بنكي كريدي سويس إيه جي و الصناعي والتجاري الصيني.

قال أكينومومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك علي هامش انطلاق فعاليات المنتدي الاستثماري الإفريقي بمدينة جوهانسبرج، إن البنك يدعم بقوة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الاقتصاد الافريقي علي مستوي القارة السمراء ويستهدف فتح أسواق خارجية لتلك المنتجات، و كذلك دعم سلاسل القيمة الزراعية موضحا أن هناك مساع حقيقية لتحويل إفريقيا كمركز عالمي لانتاج وتداول الكاكاو.

أوضح أن القرض علي مدي 7 سنوات عبر شريحتين أولهما بقيمة ربع مليار دولار لمدة 7 سنوات و الثانية بـ350 مليون دولار لمدة 5 سنوات.

وأضاف أن برنامج التمويل يسعي لزيادة انتاجية غانا من محصول الكاكاو وتحسين منظومة الري لتحسين خصوبة المحصول بشكل مستدام و تقديم الدعم للشركات المصنعة لمنتج الكاكاو محليا، وهو ما يتيح العديد من فرص العمل للشعب الغاني وفتح أسواق للتصدير.

AdvertisementS

ترشيحاتنا

صور تكشف كذب كيم كارداشيان حول واقعة سرقة باريس 2016

ميدو هاتريك.. أهلي 2003 يتعادل مع الإسماعيلي 3 - 3 في بطولة الجمهورية

بسرادق في الشارع| أسرة علاء علي تستقبل واجب العزاء| صور

أخطر الشخصيات على تل أبيب.. من هو بهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل؟

فرجاني ساسي يكشف حقيقة رفضه العودة لتدريبات الزمالك

نجم الأهلي السابق عن دموع شوقي غريب: ده الفرق بين المدرب الوطني والأجنبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!

هنتعشى ايه النهاردة.. جبنة بانيه و بيض سكرامبل وحلو الفراولة اللايت

شاهد.. بيع أغلى ساعة في العالم في مزاد خيري بمبلغ خرافي