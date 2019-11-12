تحالف مصرفي لتمويل إنتاج الكاكاو الإفريقي بـ600 مليون دولار



اعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عن توقيع بروتوكول ثلاثي لقرض بقيمة 600 مليون دولار لدعم انتاجية دولة غانا من الكاكاو، بالتعاون مع بنكي كريدي سويس إيه جي و الصناعي والتجاري الصيني.



قال أكينومومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك علي هامش انطلاق فعاليات المنتدي الاستثماري الإفريقي بمدينة جوهانسبرج، إن البنك يدعم بقوة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الاقتصاد الافريقي علي مستوي القارة السمراء ويستهدف فتح أسواق خارجية لتلك المنتجات، و كذلك دعم سلاسل القيمة الزراعية موضحا أن هناك مساع حقيقية لتحويل إفريقيا كمركز عالمي لانتاج وتداول الكاكاو.



أوضح أن القرض علي مدي 7 سنوات عبر شريحتين أولهما بقيمة ربع مليار دولار لمدة 7 سنوات و الثانية بـ350 مليون دولار لمدة 5 سنوات.



وأضاف أن برنامج التمويل يسعي لزيادة انتاجية غانا من محصول الكاكاو وتحسين منظومة الري لتحسين خصوبة المحصول بشكل مستدام و تقديم الدعم للشركات المصنعة لمنتج الكاكاو محليا، وهو ما يتيح العديد من فرص العمل للشعب الغاني وفتح أسواق للتصدير.



