إكسترا نيوز: ألمانيا اعتقلت 3 بينهم تركيان يشتبه انتمائهم لداعش الإرهابي.. فيديو

أكدت مذيعة فضائية "إكسترا نيوز"، أن ألمانيا أعتقلت 3 بينهم تركيان يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي كانوا يخططون لهجوم باستخدام مواد ناسفة.



وأضافت، أن المشتبه الأساسي ألماني من أصل مقدوني عمره 24 عاما، يمتلك أدوات تصنيع متفجرات وحاول شراء أسلحة من الإنترنت وشريكه مواطنان تركيان 21 و22 عاما.



وقالت المذيعة، إن المدعي الألماني أكد أن المشتبه بهم الثلاثة أرادوا قتل أكبر عدد ممكن في الهجوم وفق قوله.

