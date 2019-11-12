التصعيد مستمر.. الفصائل الفلسطينية تطلق 190 صاروخا على إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن نحو 190 صاروخا أطلقت من قطاع غزة وسقطت على المستوطنات الواقعة في محيط غلاف القطاع، منذ استهداف القيادي في حركة الجهاد، بهاء ابوالعطا.



وأوضح أن نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" تمكن من اعتراض عشرات الصواريخ.



وأشار إلى أن نسبة نجاح القبة الحديدية خلال هذه الفترة الزمنية تبلغ حوالي 90 في المائة ، مع هبوط نحو 50 في المائة من عمليات الإطلاق في المناطق المفتوحة، وبالتالي لا تتطلب اعتراض القبة الحديدية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة 7 مواطنين وإصابة 45 آخرين، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم.



وأوضحت وزارة الصحة أن الشهداء هم: القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء سليم حسن أبو العطا (42 عامًا)، وزوجته أسماء محمد حسن أبو العطا (39 عاما)، ومحمد عطية مصلح حمودة (20 عاما)، وزكي عدنان محمد غنام (25 عاما) وإبراهيم أحمد الضابوس (26 عامًا)، وعبدالله البلبيسي (26 عامًا)، وعبد السلام أحمد (28 عامًا).



وكانت طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على القطاع، استهدفت عناصر ومواقع ونقاط رصد للمقاومة، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية.



وردت المقاومة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية بين "غلاف غزة" و"تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة.