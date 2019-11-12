الإسماعيلي يفوز على المصري وديا

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي الاسماعيلي على شقيقه المصري بهدف للاشئ في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الاسماعيلية في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة الأولى من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر والتي تجمعه بمضيفه فريق نواذيبو الموريتاني والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.



انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بعد شوط متوسط المستوى حاول خلاله كلا الفريقين فرض سيطرته على منطقة المناورات ، وفي الشوط الثاني استمر الحال كما هو عليه من خلال تبادل الفريقان للسيطرة على مجريات اللعب ، حتى جاءت الدقيقة الأربعين لتعلن عن الهدف الاول للاسماعيلي والذي تم إحرازه عن طريق الخطأ بعدما اصطدم الحارس احمد عبد الفتاح بزميله أحمد شوشة الذي أصيب يالفك لتسكن الشباك معلنةً عن هدف المباراة الوحيد ، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا عن فوز الاسماعيلي بهدف واحد للاشئ.



استغل الكابتن ايهاب جلال المباراة في الدفع بعدد كبير من لاعبيه ، حيث دفع في الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد مسعود حارسًا للمرمى ومعه كل من عمر كمال عبد الواحد ، اسلام ابو سليمة ، احمد شوشه ، بهاء مجدي لخط الظهر ، فريد شوقي ، سعيدو سينبوي ثنائي ارتكاز لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي حسن علي ، اسلام عطيه ، عماد فتحي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف راس الحربة اوستين اموتو.



وأجرى الكابتن ايهاب جلال خلال الشوط الثاني العديد من التغييرات بنزول أحمد عبد الفتاح وعمرو موسى وايزي ايميكا ومحمد جابر وأحمد عادل ميسي ومصطفى أيمن وخالد مصطفى بدلًا من أحمد مسعود واسلام أبو سليمة وفريد شوقي وعمر كمال عبد الواحد وحسن علي وعماد فتحي وأحمد شوشة.

