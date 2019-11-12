وزير قطاع الأعمال يكشف عن أهداف صندوق مصر السيادي.. فيديو

قال وزير قطاع الأعمال، إن صندوق مصر السيادي عبارة عن أصول تدر عائدا ومجموعة أخرى تحتاج إلى تطوير، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضم تطوير 4 فنادق.



وأضاف وزير قطاع الأعمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه بالنسبة للأدوية فيتم تطوير شركتين لتصنيع الأدوية، وتوزيع الأدوية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الأراضي بالصندوق سيتم إقامة أبراج عليها.



وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن صندوق مصر السيادي سيتابع مع المستثمرين فرص التسويق، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف التواصل مع صناديق سيادية أخرى في دول أخرى.



وأكد أنه سيتم استغلال مجمع التحرير بهدف الاستثمار، وذلك من جانب صندوق مصر السيادي، ضمن خطة خلق العديد من الاستثمارات في مصر.

