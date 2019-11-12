أحمد السيد: الأطباء يتعرضون للاعتداء يوميا في المستشفيات.. فيديو

قال الدكتور أحمد السيد مقرر لجنة الشباب بنقابة الأطباء، إن كم الاعتداءات على الاطباء في المستشفيات وصلت إلى 4 اعتداءات يوميا، مشيرا إلى أنه يتخوف من أن يكون نظام التكليف الجديد وسيلة لزيادة الاعتداء على الأطباء.



وأضاف السيد، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك تساؤلات عديدة حول النظام الجديد، تحتاج لحوار مجتمعي والاستماع لرأي أساتذة الجامعات.



وأوضح مقرر لجنة الشباب بنقابة الأطباء، أنه يقترح تأجيل العمل بالنظام الجديد لهذه الدفعة لحين البت فيه.



