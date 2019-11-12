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محافظات

إخلاص وتفاني في العمل .. وفاة رئيس حي أول الزقازيق خلال حملة إزالة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:54 م
المحاسب أسعد السيد
المحاسب " أسعد السيد محمد" رئيس حي أول الزقازيق
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محمد الطحاوي
توفى المحاسب " أسعد السيد محمد" رئيس حي أول الزقازيق داخل مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق عقب شعوره بضيق في التنفس خلال تأدية عمله وإشرافه على متابعة ورديات النظافة ورفع الإشغالات بنطاق الحي،  وتم نقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.

ومن جانبه تقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل ولزملائه من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لوفاة الراحل الكريم، والذي كان مثالًا يحتذى به في العمل والنشاط والمتابعة المستمرة لمرؤوسيه حتى وافته المنية أثناء تأديته لعمله.
إخلاص وتفاني في العمل .. وفاة رئيس حي أول الزقازيق خلال حملة إزالة
إخلاص وتفاني في العمل .. وفاة رئيس حي أول الزقازيق خلال حملة إزالة
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