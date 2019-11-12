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فن

أصالة ترد على شائعات طلاقها من طارق العريان بطريقة غامضة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:22 م
صدى البلد
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أحمد البهي - آيه عاطف
افتتحت الفنانة اصالة حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال ٢٨ بغناء أغنية "صندوق صغير" على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.


وخلال الحفل قامت صالة بغناء أغنية أنا حبك ، والتى أكدت قبل غنائها انها لا تعبر عنها مطلقًا ، وياتى هذا الامر لتكون المرة الاولى التى تلمح فيها أصالة عن شائعات طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان .

وقدمت أصالة كلا من أغنية "بعدك عني" كلمات أحمد شتا والحان زياد الطويل، وأغنية "مبقاش سر" كلمات أمير طعيمة، والحان احمد زعيم.
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