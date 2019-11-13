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حوادث

حريق يلتهم ويتلف 12 سيارة في جراج مجاور لإصلاحية تأهيل في بولاق الدكرور.. صورة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:53 ص
حريق هائل يلتهم ٦
حريق هائل يلتهم ٦ سيارات بجراج مجاور لاصلاحية تاهيل ببولاق
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ندى حمودة _أحمد مهدي 
سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق هائل اندلع في جراج بمنطقة أبو قتادة ببولاق الدكرور، أسفر عن احتراق 6 سيارات وتلفيات في 6 أخرى. 

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا باندلاع حريق وتصاعد ادخنة أسفل كوبري، فور إخطار اللواء محمد الشريف مدير الأمن، وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق. 

ودفع اللواء هاني سعيد مدير الادارة العامة للحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء، وتمكن رجالها من إخماد النيران، بعد إخلاء الجراج من السيارات قبل ان تمتد ألسنة اللهب لها. 

وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث، بأن الحريق نشب في "جراج اهالي" بالقرب من إصلاحية تأهيل الأطفال بمنطقة أبو قتادة ومحطة مترو جامعة القاهرة، نتيجة ماس كهربائي، والتهمت النيران 6 سيارات ميكروباص وأحدثت تلفيات بـ 6 سيارات اخرى.

وأُجريت عمليات التبريد اللازمة لمنع تجدد النيران.

وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 
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