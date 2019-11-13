صالح جمعة وكهربا.. لاعب حرس الحدود: ننافس على بطولة مع العشري

أكد عمرو الحلواني، لاعب حرس الحدود، أن طريقة لعبه تتناغم مع المدرب طارق العشري ، خاصة وان الاخير لديه طموح دائما في المنافسة على بطولة وليس لمجرد البقاء في الدوري ، فتاريخ العشري معروف ويشهد على ذلك فقد توج مرتين بكأس مصر ومرة بالسوبر المصري.
وقال "الحلواني" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طريقة لعبي تتناسب مع طارق العشري، فهو يعتمد على العرضيات والكرات الثابتة ودائما يملك طموح ويلعب على بطولة، ونسير بشكل جيد هذا الموسم".
وعن صالح جمعة ومحمود كهربا وأحمد رفعت زملائه السابقين حينما كانوا جميعا في صفوف انبي قال الثلاثي منذ الصغر وهم متألقون، وكان متوقعا لهم مستقبلا كبيرا، وفي حالة تركيزهم سيقدمون الأفضل.