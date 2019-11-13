صالح جمعة وكهربا.. لاعب حرس الحدود: ننافس على بطولة مع العشري

أكد عمرو الحلواني، لاعب حرس الحدود، أن طريقة لعبه تتناغم مع المدرب طارق العشري ، خاصة وان الاخير لديه طموح دائما في المنافسة على بطولة وليس لمجرد البقاء في الدوري ، فتاريخ العشري معروف ويشهد على ذلك فقد توج مرتين بكأس مصر ومرة بالسوبر المصري.





وقال "الحلواني" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طريقة لعبي تتناسب مع طارق العشري، فهو يعتمد على العرضيات والكرات الثابتة ودائما يملك طموح ويلعب على بطولة، ونسير بشكل جيد هذا الموسم".



