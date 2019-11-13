غزة تحت القصف.. عدوان إسرائيلي جديد على القطاع وسرايا القدس تعلن استشهاد قائدا

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استشهاد "خالد معوض سالم فراج"" 38 عامًا " أحد قادتها بلواء الوسطى من قطاع غزة.



وقالت السرايا: إن فراج استشهد بقصف إسرائيلي استهدفه في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة أثناء تصديه للعدوان الإسرائيلي ".



وأكدت السرايا "على أن دماء الشهداء لن تضيع هدرًا بإذن الله، معاهدة الشهيد بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدمًا في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين".



وكانت سرايا القدس نعت أربعة من أعضائها استشهدوا في القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وهم زكي غنام 26 عاما، إبرهيم الضابوس 26 عاما، والشهيدين عبد السلام أحمد 28 عاما وعبد الله البلبيسي.



استشهد مواطنان وعدد من الاصابات، صباح اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي لمجموعة من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.



وأفادت الصحف الفلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد أرضا زراعية بحي تل الهوا غرب مدينة غزة ملحقة أضرارا مادية بعدد من المنازل التي تحطم زجاجها.



كما قصفت الطائرات الإسرائيلية أرضا زراعية شرق دير البلح ومنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.



وفي سياق متصل أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعليق العمل فيها والغاء الامتحانات حى اشعار اخر، فيما قررت وزارة التربية والتعليم مواصلة تعطيل العمل في المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغل اللاجئين.



وكانت الصحة قد اعلنت عن استشهاد 11 مواطنا في اليوم الاول من العدوان على غزة والذي بدأ باغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء ابو العطا.