ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غزة تحت القصف.. عدوان إسرائيلي جديد على القطاع وسرايا القدس تعلن استشهاد قائدا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:09 ص
غزة تحت القصف
غزة تحت القصف
Advertisements
سمر صالح
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استشهاد "خالد معوض سالم فراج"" 38 عامًا " أحد قادتها بلواء الوسطى من قطاع غزة.

وقالت السرايا: إن فراج استشهد بقصف إسرائيلي استهدفه في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة أثناء تصديه للعدوان الإسرائيلي ".

وأكدت السرايا "على أن دماء الشهداء لن تضيع هدرًا بإذن الله، معاهدة الشهيد بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدمًا في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين".

وكانت سرايا القدس نعت أربعة من أعضائها استشهدوا في القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وهم زكي غنام 26 عاما، إبرهيم الضابوس 26 عاما، والشهيدين عبد السلام أحمد 28 عاما وعبد الله البلبيسي.

استشهد مواطنان وعدد من الاصابات، صباح اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي لمجموعة من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت الصحف الفلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد أرضا زراعية بحي تل الهوا غرب مدينة غزة ملحقة أضرارا مادية بعدد من المنازل التي تحطم زجاجها.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية أرضا زراعية شرق دير البلح ومنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعليق العمل فيها والغاء الامتحانات حى اشعار اخر، فيما قررت وزارة التربية والتعليم مواصلة تعطيل العمل في المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغل اللاجئين.

وكانت الصحة قد اعلنت عن استشهاد 11 مواطنا في اليوم الاول من العدوان على غزة والذي بدأ باغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء ابو العطا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل تقصف غزة مجددا وتسقط ضحايا.. تفاصيل

طائرات إسرائيل تستهدف موقعا لسرايا القدس وأرض زراعية بخان يونس

غزة تحت القصف.. ارتفاع عدد المستهدفين من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

التصعيد مستمر.. الفصائل الفلسطينية تطلق 190 صاروخا على إسرائيل

قصف أهداف عسكرية للجهاد.. وإلغاء الدراسة في المستوطنات الإسرائيلية

محلل إسرائيلي: المعركة الحالية لن تتسع لهذا السبب

ترشيحاتنا

جثمان «الطبل» المتوفي في إيطاليا يصل القاهرة اليوم

4 حالات لازم تبلغ شركة الكهرباء عنها.. اعرف التفاصيل

تلقى رعاية جيدة.. صلاح سليمان يكشف الطريقة التي كان يتعامل بها مرسي في محبسه

بساعد أمي في شغل البيت.. مصطفى السعدني يكشف سبب جلسة التصوير مع والدته

زوجة محمود علاء تحتفل بعيد زواجها من نجم الزمالك: أجمل يوم في عمري

على سبيل المزاح.. شيخ بالإفتاء لـ سائل: لو أكلت لحمة جملي اعمل حسابنا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى

هنفطر إيه النهارده.. فول بالزبادى وجبنة بالبيض وسلطة بطاطس

من غير فلوس.. حيلة لـ تطويل الشعر 5 سم في 7 أيام