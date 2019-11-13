طارق السيد لـ صدى البلد: تم اختياري من بين مدربين كتير

عبر طارق السيد المدير الفنى الجديد لفريق المنيا، عن سعادته لتوليه القيادة الفنية لفريق المنيا خلفا لـ سمير كمونة الذي قدم استقالته بعد هزيمة بني سويف في الجولة الثالثة من دورى القسم الثاني.



وأشار طارق السيد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" قائلا: أشكر الله علي منحي هذه الثقة من مجلس إدارة فريق المنيا واختيارى من ضمن ثلاثة مدربين ،لأن جمهور المنيا يستحق الكثير وعلي المستوى الشخصي فهو يكن له كل حب وتقدير.



ومن جانب آخر، فقد أشار السيد في تصريحاته علي أن الاختيار جاء بناء علي فترته السابقة للفريق ونتائجه الجيدة والسمعة الطيبة التى يتمتع بها، وليس كما ذكر المدير الفنى السابق، والذي اعتبرها السيد تصريحات عار علي المجال ووليس من اللائق ان كانت تخرج من مدير فنى لفريق كبير مثل المنيا، ولكنه أكد انه جانبه الصواب في هذه التصريحات ،وان طارق السيد ليس بهذه الأفعال.



وأكد أنه سيسعى لتصحيح الأوضاع وتحسين نتائج الفريق الفترة القادمة، ووعد جمهور المنيا بأنه سيبذل قصارى جهده لتصحيح الأوضاع ورجوع المنيا إلى وضعه الطبيعي في المنافسة.



واستقر مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر على إسناد مهمة الفريق الأول لكرة القدم إلى طارق السيد كمدير فني خلفا لسمير كمونة الذي قدم استقالته بعد خسارة المنيا من فريق بني سويف في الجولة الثالثة من دورى القسم الثاني.



كما قرر مجلس الادارة برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر ، استمرار طارق السكران مدربا عاما، ووليد أوشا مدرب في الجهاز الفنى الذي يعاون طارق السيد في مهمته هذا الموسم .