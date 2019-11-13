هناكل إيه النهاردة؟.. مكرونة بالبشاميل وستيك بالفاصوليا وطماطم بروفنسال.. والحلو: كب كيك البطاطا

هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.



ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.

الطبق الرئيسي:

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل للشيف شربيني.

مقادير مكرونة بشاميل:

مكرونة

مرقة

بهارات طماطم

ملح فلفل

دقيق

لبن

لحم مفروم

بصل

ثوم

كريمة لباني

سمـنة زيت

اعشاب



طريقة عمل مكرونة بشاميل:

* اسلقي المكرونة في ماء وزيتو افرمي الثوم وبصل وضعيهم في طاسة بها سمنة على النار مع مكعب مرقة.

* اضيفي اللحم المفروم وملح وفلفل وبهارات وقلبيه حتى يصبح لونه بني واضيفي عصير الطماطم واتركيه يغلي حتى تتسبك تماما.

*في حلة أخرى على النار ضعي كمية من السمن مع نفس المقدار دقيق وقلبيهم جيدا.

* اضيفي اللبن واستمري في التقليب باستخدام مضرب سلك يدوي.

* اضيفي الكريمة اللباني واستمري في التقليب حتى تحصلي على القوام المناسب.

* صفي المكرونة المسلوقة ثم ضعيها على خليط الكريمة ثم اللحم والطماطم معا.

* ضعي الخليط في طاجن بايركس وصبي عليها الباشميل واحتفطي به في الفريزر حتى موعد استخدامه.

* اخرجيه وضعيه في الثلاجة حتى يذوب الثلج ثم سويه في الفرن.



الطبق الجانبي الأول:

طريقة عمل ستيك بالفاصوليا للشيف شربيني

مقادير ستيك بالفاصوليا

لحم ستيك ثوم

بصل

زيت

بقدونس

زعتر

طماطم

فلفل ألوان

فاصوليا بيضاء

ملح فلفل أسود

طريقة عمل ستيك بالفاصوليا

* تحمر شرائح الستيك في الزيت على النار بدون توابل

* يضاف الزعتر على الستيك ويتبل بالملح والفلفل وضيفى البصل والثوم المفروم

* تضاف الطماطم و الفلفل الالوان و البقدونس وفاصوليا.



الطبق الجانبي الثاني:

طريقة عمل طماطم بروفنسال لـ اماني رفعت.

مقادير طماطم بروفنسال provencal

6 ثمرات طماطم

ملح وفلفل

نصف كوب بقسماط

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم زعتر

3 ملعقة كبيرة بارميزان مبشورة

بقدونس مفروم

زيت زيتون

طريقة عمل طماطم بروفنسال provencal

* قطعى الطماطم من الوسط على شكل زائدو ازيلى البذور من الداخل ورصيها على صينية الفرن مع ملح وفلفل

* اخلطى البقسماط مع الجبنة و التوابل وزيت الزيتون وضعى الخليط داخل الطماطم مع القليل من زيت الزيتون و تدخل الفرن لمدة 20 دقيقة.



الحلو

طريقة عمل كب كيك البطاطا لنجلاء الشرشابى.

مقادير كب كيك بطاطا باللبن والسكر

نصف كيلو بطاطا مسلوقة

3 بيضة

نصف كوب لبن

نصف كوب زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب سكر

كوب دقيق

باكو بيكنج بودر



طريقة عمل كب كيك بطاطا باللبن والسكر

* اخلطي البطاطا المسلوقة مع البيض واللبن والزبدة والسكر والفانيليا

* اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر

* اخلطي المقادير معًا وقلبى برفق من أعلى لأسفل

* صبى المقادير فى ورق كب كيك فى قوالب كب كيك وأدخليها الفرن حتى تمام النضج

* اتركيها لتبرد ثم زينيها بالكريم شانتى وقدميها