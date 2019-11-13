ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يحدد موعد الودية الأولى خلال فترة التوقف الدولي

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:21 م
الأهلي
الأهلي
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
حدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موعد المباراة الودية المقرر إقامتها خلال فترة التوقف الحالية التي تشهد مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وقال مدير الكرة إن الأهلي سيخوض مباراة ودية يوم 17 نوفمبر الجاري، وذلك خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وسيتم تحديد طرفها بعد الاتصالات التي يجريها الجهاز الإداري بالنادي.

وبدأ النادي الأهلي المرحلة الثانية من فترة الإعداد يوم الاثنين الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت أربعة أيام، عقب انتهاء المعسكر التدريبي الخارجي في الإمارات والذي استمر لمدة أسبوع.

ويخوض الفريق تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف رينيه فايلر وجهازه المعاون؛ استعدادا لاستئناف بطولة الدوري ومواجهة النجم الساحلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار النادي الأهلي اليوم 8 -11-2019

فايلر يقود مران الأهلي اليوم بعد انتهاء إجازته

رينيه فايلر يجتمع بمعاونيه قبل انطلاق مران الأهلي اليوم لهذا السبب

فايلر يحاضر لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران

وليد أزارو يشارك في مران الأهلي اليوم

قرار جديد من فايلر بشأن مران الأهلي

ترشيحاتنا

أول قرار من حسام البدري بعد استبعاد محمد صلاح من معسكر المنتخب

وداعأ لشعار السيستم واقف... تعرف على مزايا القمر الصناعى طيبة 1 .. فيديو

مكيف يتسبب في وفاة طفلة بـ كندا

شاهد | رأي ضياء السيد تعيين محسن صالح رئيسا للجنة التخطيط بالأهلي

هل يقع الطلاق والزوجة حامل ؟ الإفتاء توضح

بساعد أمي في شغل البيت.. مصطفى السعدني يكشف سبب جلسة التصوير مع والدته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تغريدة.. سيدة تنقذ حياة والديها بعد اشتعال النيران في منزل العائلة

بي إم دبليو تعلن رسميًا بدء إنتاج الفئة الثانية جران كوبيه.. صور

السيول تجرف منازل وأكشاك خشبية فى حلايب والأهالى يطالبون بدعم المتضررين