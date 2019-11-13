أخبار الفن.. تفاصيل جديدة عن الاستغاثة الأخيرة لـ هيثم أحمد زكي قبل الوفاة.. وأول تعليق من منة فضالي بعد الحادث

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
تفاصيل جديدة عن الاستغاثة الأخيرة لـ هيثم أحمد زكي قبل الوفاة
تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، ما وصفوه بـ الاستغاثة الأخيرة للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي.
صديق مقرب يوضح كواليس الاستغاثة الأخيرة لـ هيثم أحمد زكي
كشف أيمن أحمد، الصديق المقرب للفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، أن الراحل استغاث بخطيبته قبل وفاته بدقائق، مؤكدًا أن هيثم اتصل به مرتين، لكنه لم يستطع الرد عليه بسبب ظرف عائلي.
بعد أكل الفول والطعمية.. ياسمين صبري الأعلى مشاهدة على يوتيوب
تصدر مقطع فيديو للفنانة ياسمين صبري، من فقرة الأكل الشعبي، في برنامج "صاحبة السعادة" لإسعاد يونس، قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب.
كلاكيت تانى مرة.. هجوم نارى على خالد أبو النجا بسبب الشعراوى
يتعرض الفنان خالد أبو النجا، إلى هجوم نارى بسبب هجومه على الشيخ محمد متولى الشعراوى مجددا، بعد أن وصفه بالجاهل، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
بـ فيديو من قبر الفنان محمود عبد العزيز.. بوسي شلبي تستعيد ذكراه
نشرت الإعلامية بوسي شلبي زوجة الفنان محمود عبد العزيز، فيديو مؤثر عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام من مقبرة الفنان محمود عبد العزيز، وذلك تزامنا مع الذكرى الثالثة لرحيله التي حلت بالأمس.
برسائل غامضة - واضحة| هل تعلن أصالة انفصالها عن طارق العريان؟
عادت المطربة السورية أصالة لإثارة الجدل بتعليقاتها ورسائلها الغامضة، والتي يربط البعض بينها وبين شائعات انفصالها عن زوجها طارق العريان التي انتشرت مؤخرا.
بعد تعرضها لحادث.. أول تعليق من منة فضالي
تفاصيل جديدة عن الاستغاثة الأخيرة لـ هيثم أحمد زكي قبل الوفاة
تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، ما وصفوه بـ الاستغاثة الأخيرة للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي.
صديق مقرب يوضح كواليس الاستغاثة الأخيرة لـ هيثم أحمد زكي
كشف أيمن أحمد، الصديق المقرب للفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، أن الراحل استغاث بخطيبته قبل وفاته بدقائق، مؤكدًا أن هيثم اتصل به مرتين، لكنه لم يستطع الرد عليه بسبب ظرف عائلي.
بعد أكل الفول والطعمية.. ياسمين صبري الأعلى مشاهدة على يوتيوب
تصدر مقطع فيديو للفنانة ياسمين صبري، من فقرة الأكل الشعبي، في برنامج "صاحبة السعادة" لإسعاد يونس، قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب.
كلاكيت تانى مرة.. هجوم نارى على خالد أبو النجا بسبب الشعراوى
يتعرض الفنان خالد أبو النجا، إلى هجوم نارى بسبب هجومه على الشيخ محمد متولى الشعراوى مجددا، بعد أن وصفه بالجاهل، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
بـ فيديو من قبر الفنان محمود عبد العزيز.. بوسي شلبي تستعيد ذكراه
نشرت الإعلامية بوسي شلبي زوجة الفنان محمود عبد العزيز، فيديو مؤثر عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام من مقبرة الفنان محمود عبد العزيز، وذلك تزامنا مع الذكرى الثالثة لرحيله التي حلت بالأمس.
برسائل غامضة - واضحة| هل تعلن أصالة انفصالها عن طارق العريان؟
عادت المطربة السورية أصالة لإثارة الجدل بتعليقاتها ورسائلها الغامضة، والتي يربط البعض بينها وبين شائعات انفصالها عن زوجها طارق العريان التي انتشرت مؤخرا.
بعد تعرضها لحادث.. أول تعليق من منة فضالي
علقت الفنانة منة فضالي منذ قليل على حادث السير الذي تعرضت له اليوم، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكتبت منة فضالي: "الحمد الله أنا بخير أشكركم جدا جدا وأسفة إني مسحت البوست لأن الدنيا اتقلبت.. ألف شكر ليكم".