أخبار الفن.. تفاصيل جديدة عن الاستغاثة الأخيرة لـ هيثم أحمد زكي قبل الوفاة.. وأول تعليق من منة فضالي بعد الحادث

بعد تعرضها لحادث.. أول تعليق من منة فضالي



علقت الفنانة منة فضالي منذ قليل على حادث السير الذي تعرضت له اليوم، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



