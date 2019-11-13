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فن

تفاصيل جديدة عن الاستغاثة الأخيرة لـ هيثم أحمد زكي قبل الوفاة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:41 م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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قسم الفن
تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، ما وصفوه بـ الاستغاثة الأخيرة للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي.

الاستغاثة كشف عنها صديقان مقربان من هيثم أحمد زكي، الأول هو أيمن أحمد، الصديق المقرب للفنان الراحل، والذي أكد أن الراحل استغاث بخطيبته قبل وفاته بدقائق، مؤكدا أن هيثم اتصل به مرتين، لكنه لم يستطع الرد عليه بسبب ظرف عائلي.

وأكد أيمن أحمد في مقابلة مع برنامج "et بالعربي" أنه تلقى 4 مكالمات هاتفية من خطيبة هيثم، وعلم منها أن الفنان الراحل حدثها هاتفيا قبل وفاته قائلا: "خلي أيمن يلحقني".

وأوضح صديق الفنان الراحل، أن علاقته بـ هيثم أحمد زكي تعود إلى 8 أعوام مضت، حيث كان معتادا على المبيت معه في منزله، إلا أنه تخلف عن هذه العادة يوم الوفاة بسبب ظرف عائلي.

أما الصديق الثاني فهو المخرج كريم إسماعيل، وهو أيضا أحد الأصدقاء المقربين للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي أجرى حوارا مع برنامج ET بالعربي، للرد على تساؤلات حول سبب تأخر خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي، إنجي سلامة، في إنقاذه رغم معرفتها بمرضه.

وقال كريم إسماعيل إن هيثم تحدث إلى خطيبته بعدما ساءت حالته الصحية وتوجه للصيدلية لأخذ حقنة مسكنة، مشيرا إلى أنه تلفظ بالشهادة معها في التليفون وطلب منها عدم إخبار أحد من أصدقائه بما يمر به.

وأضاف كريم إسماعيل: "هيثم أخبر خطيبته في المكالمة الأخيرة بينهما أنه يشعر بالنهاية".

وأكد كريم إسماعيل أن إنجي استجابت لطلب خطيبها بعدم إخبار أي أحد عن مرضه كي لا يغضب منها، مثلما حدث من قبل عندما ذهب إليه أحد أصدقائه للاطمئنان عليه، لافتا إلى أنه عندما ظل هيثم لا يرد على هاتفه لساعات طويلة تحركت إنجي لإنقاذه ولكن لسوء الحظ كان قد توفي.

يذكر أن هيثم أحمد زكي وافته المنية، صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.
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