حدث ليلاً.. كواليس الاستغاثة الأخيرة لـ هيثم أحمد زكي.. ومنة فضالي تتعرض لحادث سير

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:





شكرت دينا المقدم، محامية فتاة العياط، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بعد بيانه الذي أكّد فيه أن أميرة أحمد عبدالله «فتاة العياط»، كانت في حالة دفاع شرعي عن العرض، حينما قتلت الشخص الذي حاول الاعتداء عليها.





أخلى المستشار عبد العاطي صالح رئيس نيابة طنطا، سبيل كمسري القطار رقم 14، القادم من الإسكندرية للقاهرة، ومندوب الشرطة بالقطار، في واقعة قفز الشاب أحمد مبروك عبد الرحمن من القطار، بالقرب من مدينة طنطا، على طريق كفر الزيات.





كشف أيمن أحمد، الصديق المقرب للفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، أن الراحل استغاث بخطيبته قبل وفاته بدقائق، مؤكدًا أن هيثم اتصل به مرتين، لكنه لم يستطع الرد عليه بسبب ظرف عائلي.





تعرضت الفنانة منة فضالى لحادث سير فجر اليوم حيث كتبت عبر صفحتها على "فيس بوك" عبارة موجزة، وهي "حادثة.. الحمد لله"، ولم تكشف عن أي تفاصيل.





أعلن الفنان اللبناني وليد توفيق عن عودته للتمثيل بعد غياب طويل من خلال مشاركته في المسلسل المغربي "داباتزيان".



