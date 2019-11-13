إخلاء سبيل كمسري قطار طنطا في واقعة وفاة صاحب السيجارة القاتلة

أخلى المستشار عبد العاطي صالح رئيس نيابة طنطا، سبيل كمسري القطار رقم 14، القادم من الإسكندرية للقاهرة، ومندوب الشرطة بالقطار، في واقعة قفز الشاب أحمد مبروك عبد الرحمن من القطار، بالقرب من مدينة طنطا، على طريق كفر الزيات.





وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا، يفيد بوصول شاب يدعى "أحمد مبروك عبد الرحمن" لمستشفى المنشاوي بطنطا مصابا بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة.





وبتشكيل فريق بحث، تبين أنه في أثناء استقلال الشاب للقطار من مدينة كفر الزيات متجها إلى طنطا، أشعل سيجارة في أثناء وقوفه على باب القطار، وما أن شاهده الكمسري، أصرّ على تحرير غرامة تدخين له أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا، فرفض الشاب، وفي أثناء ذلك سقط من القطار عند التهدئة بالقرب من مدينة طنطا، ولقي مصرعه فور وصوله للمستشفى.



