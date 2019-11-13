ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إخلاء سبيل كمسري قطار طنطا في واقعة وفاة صاحب السيجارة القاتلة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:28 ص
إخلاء سبيل كمسري
إخلاء سبيل كمسري قطار طنطا في واقعة وفاة صاحب السيجارة
Advertisements
أ ش أ
أخلى المستشار عبد العاطي صالح رئيس نيابة طنطا، سبيل كمسري القطار رقم 14، القادم من الإسكندرية للقاهرة، ومندوب الشرطة بالقطار، في واقعة قفز الشاب أحمد مبروك عبد الرحمن من القطار، بالقرب من مدينة طنطا، على طريق كفر الزيات.

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا، يفيد بوصول شاب يدعى "أحمد مبروك عبد الرحمن" لمستشفى المنشاوي بطنطا مصابا بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة.

وبتشكيل فريق بحث، تبين أنه في أثناء استقلال الشاب للقطار من مدينة كفر الزيات متجها إلى طنطا، أشعل سيجارة في أثناء وقوفه على باب القطار، وما أن شاهده الكمسري، أصرّ على تحرير غرامة تدخين له أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا، فرفض الشاب، وفي أثناء ذلك سقط من القطار عند التهدئة بالقرب من مدينة طنطا، ولقي مصرعه فور وصوله للمستشفى.

وكانت نيابة طنطا قد قررت أمس، ندب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب أحمد مبروك عبد الرحمن (26 سنة)؛ لبيان سبب الوفاة، بعد وفاته إثر سقوطه من قطار كفر الزيات بمدخل مدينة طنطا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل قفز شاب هربا من غرامة التدخين بقطار طنطا – كفرالزيات بسبب سيجارة

كسر بالجمجمة.. صحة الغربية تصدر تقرير ضحية واقعة القفز من قطار طنطا

مدير أمن الغربية: لا شبهة جنائية فى وفاة شاب واقعة قفز قطار طنطا

موقف الكمسري سليم.. أول تعليق من البرلمان على مصرع شاب بسبب إلقاء نفسه من القطار

غرامة تدخين تدفع شابا للقفز من قطار طنطا.. مشادة كلامية بين المتوفى والكمساري لـ شرب سيجارة داخل القطار

أول تعليق من وزير النقل على حادث قطار الغربية | فيديو

ترشيحاتنا

الرئاسة اللبنانية: التصريحات المنسوبة لـ ميشال عون غير صحيحة

تعليق الشيخ خالد الجندي على الفوطة المسحورة بـ مرمى منتخب غانا

نجوم الكرة المصرية يشاركون في عزاء علاء علي

إخلاص وتفاني في العمل .. وفاة رئيس حي أول الزقازيق خلال حملة إزالة

إنترنت فائق السرعة .. البرلمان يكشف مزايا إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1"

درس عمرها .. قصة موقف محرج تعرضت له هند رستم خلال تصوير فيلم الراهبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!