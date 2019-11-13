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فن

منة فضالي تتعرض لحادث سير

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:41 ص
منة فضالى
منة فضالى
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محمد بدران
تعرضت الفنانة منة فضالى لحادث سير فجر اليوم حيث كتبت عبر صفحتها على "فيس بوك" عبارة موجزة، وهي "حادثة.. الحمد لله"، ولم تكشف عن أي تفاصيل.

كانت منة فضالى نشرت مؤخرًا صورة لها وعلقت عليها برسالة غامضة قائلة: "ذات يوم سأقرر فراق البعض ومحو البعض.. لن أواجه أحدا بأخطائه ولن أعاتب أحدا على تقصيره، فالجميع يدرك ما يفعله جيدا حتى وإن ادعى التودّد ".

وعلى جانب آخر تشارك منة فضالي حاليا في بطولة فيلم "ماكو" تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته بسمة، ناهد السباعي، والممثل التركي مراد يلدريم، ونيقولا معوض.

"ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكانٍ مملوء بالذكريات.
منة فضالي تتعرض لحادث سير
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