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أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:52 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجار يهز مدينة غزة.

وذكرت وكالة شهاب أن صافرات تدوي في "بيت شيمش" و"اللطرون" ضواحي القدس المحتلة.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال تستهدف أرض زراعية في منطقة تل الهوا بالقرب من الكلية الجامعية بمدينة غزة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أشارت إلى استئناف إطلاق الصواريخ هذا الصباح، وهذا ما هو متوقع أيضًا في الساعات المقبلة بعيدًا عن إنهاء الجولة.

ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، والتي بدأت منذ صباح الثلاثاء، تاركة حصيلة بلغت 11 شهيدا وأكثر من 45 جريحا.
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