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فن

بعد غياب عدة سنوات.. وليد توفيق يعلن عودته للتمثيل.. شاهد

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:58 ص
وليد توفيق
وليد توفيق
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محمد بدران
أعلن الفنان اللبناني وليد توفيق عن عودته للتمثيل بعد غياب طويل من خلال مشاركته في المسلسل المغربي "داباتزيان".

ونشر النجم اللبناني صور من كواليس المسلسل عبر حسابه عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" : وعلق قائلًا "من كواليس تصوير مسلسل دابا تزيان مع السيدة نزهة الركراكي و الممثلة فاتي جمالي و الممثلة مجدولين ادريسي"

يذكر ان مسلسل ”داباتزيان” من إنتاج شركة الصباح، وبطولة نزهة الركراكي، ومحمد الجم، في حين سيقوم النجم المغربي سعد لمجرد بغناء تتر المسلسل، المقرر عرضه ابتداء من 15 من الشهر الجاري على قناة ام بي سي 5 و يظهر وليد توفيق في حلقتين من المسلسل .

بعد غياب عدة سنوات.. وليد توفيق يعلن عودته للتمثيل.. شاهد
بعد غياب عدة سنوات.. وليد توفيق يعلن عودته للتمثيل.. شاهد
بعد غياب عدة سنوات.. وليد توفيق يعلن عودته للتمثيل.. شاهد
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