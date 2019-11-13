استشاري طب نفسي: البعض تعامل مع شقيق هيثم أحمد زكي بعنف وحقد.. فيديو

قال الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، إن البعض ألغى من قلبه الرحمة واستغل شقيق الفنان هيثم أحمد زكي، في زيادة الترافيك والمتابعة على مواقع السوشيال ميديا.





وأضاف محمد طه، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن البعض يتعامل مع الفنانين بمبدأ الانتقام والحسد والحقد بدافع فارق الطبقات بينه وبينهم ويظهر هذا في صورة عنف مع الأخبار المتعلقة بالفنانين دون احترام لخصوصيتهم مهما كانت الحالة التي يمرون بها.





وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن أغلب الناس تعاطفوا مع المتوفي ولكن ظهر بعض الحاقدين في صورة تنظير على وجود شقيق المرحوم هيثم أحمد زكي وكأنهم يعيشون معه ويعرفون حالته، واستنكروا وجوده في عزاء شقيقه أصلا.





وأوضح الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، إن العّنف يُعد غريزة أساسية في الإنسان، وهي غريزة يُمكن استخدامها في حماية الشخص لنفسه والدفاع عنها ومن الممكن استخدامه في تسبب أذى للآخرين، موضحًا أن الإعلام والأسر والسوشيال ميديا لها دور في توجيه البشر في العنف إما في الطريق البناء أو الهدام.





ونوه استشاري الطب النفسي، إلى أن كثرة أدوار العنف في الأفلام والمسلسلات الدرامية وراء انتشار العنف أيضًا على أرض الواقع، حيث أن الأفلام أصبحت تتضمن مشاهد له غير مسبوقة، موضحًا أنه لا يجوز تعميم مصطلح "مجتمع عنيف"، على أي مجتمع بسبب انتشار جرائم العنف به.



