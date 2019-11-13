بـ فيديو من قبر الفنان محمود عبد العزيز.. بوسي شلبي تستعيد ذكراه

نشرت الإعلامية بوسي شلبي زوجة الفنان محمود عبد العزيز، فيديو مؤثر عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام من مقبرة الفنان محمود عبد العزيز، وذلك تزامنا مع الذكرى الثالثة لرحيله التي حلت بالأمس.



ولاقى البوست تفاعلا من عدد من الفنانين، بينهم الفنانة هند صبري، التي علقت قائلة: " تعيشي وتفتكري يا حبيبتي "، و الفنانة سوسن بدر ، وعلقت قائلة : ربنا يرحمه ويغفرله تعيي وتفتكري"، وأيضا الفنانة سمية الخشاب .



وظهر في الفيديو قبر الراحل محمود عبد العزيز ، مكتوب عليه اسمه مسبوقا بلقب الحاج ، كما ظهر في الفيديو مقرئين يتلون القرآن على القبر.

