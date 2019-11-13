رسميا..طارق يحيى مديرا فنيا لـ طلائع الجيش وعبد الحميد بسيوني مدربا عاما

وافق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على اعتذار طارق يحيي عن مهمته كمدير لقطاع الناشئين لكرة القدم بعد توليه المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش.





كما وافق المجلس أيضا على انتقال عبد الحميد بسيوني مدير مدرسة الكرة للعمل كمدرب عام مع طارق يحيى في طلائع الجيش.





واختار طارق يحيى معه فى الجهاز عبدالحميد بسيوني نجم الزمالك السابق، ليكون معه بمنصب المدرب العام، على أن يستمر الثنائي ياسر علي في منصب المدرب المساعد، وسيد السويركي في منصب مدرب حراس المرمى.



