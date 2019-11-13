ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا..طارق يحيى مديرا فنيا لـ طلائع الجيش وعبد الحميد بسيوني مدربا عاما

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:30 م
طارق يحيى
طارق يحيى
Advertisements
منتصر الرفاعى
وافق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على اعتذار طارق يحيي عن مهمته كمدير لقطاع الناشئين لكرة القدم بعد توليه المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش.

كما وافق المجلس أيضا على انتقال عبد الحميد بسيوني مدير مدرسة الكرة للعمل كمدرب عام مع طارق يحيى في طلائع الجيش.

واختار طارق يحيى معه فى الجهاز عبدالحميد بسيوني نجم الزمالك السابق، ليكون معه بمنصب المدرب العام، على أن يستمر الثنائي ياسر علي في منصب المدرب المساعد، وسيد السويركي في منصب مدرب حراس المرمى.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة بين طارق يحيى ومسئولي النادي العسكري مساء اليوم الأربعاء أو غدًا الخميس على أقصى تقدير للاتفاق على بنود التعاقد بين الطرفين.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد جلال يكشف أسباب رفضه قيادة الزمالك مع جروس

حقيقة اقتراب طارق يحيى من تدريب طلائع الجيش

ترشيحاتنا

لادا جرانتا اوتوماتيك متاحة الآن في مصر .. السعر والمواصفات

رسميا..طارق يحيى مديرا فنيا لـ طلائع الجيش وعبد الحميد بسيوني مدربا عاما

رسميا | موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا

أدعية لفك الكرب وتريح القلب وتجلب لك السعادة

الصين تدعو شركاتها لزيادة دورها في تعميق الصداقة والتعاون مع مصر

نوع شهير من اللب يعمل على خسارة الوزن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة في معسكر المنتخب الأولمبي .. اعرف السبب

تناولت 6 زجاجات في اليوم.. وفاة طفلة بسبب الحليب

نيسان صني الشكل الجديد 2020 حصريا في دبي | صور